¡Viktor Gyokeres se está quedando sin tiempo! El delantero estrella del Arsenal necesita una actuación destacada contra el Liverpool, con Gabriel Jesus y Kai Havertz listos para arrebatarle su puesto

El partido de Arsenal contra Liverpool se jugará en su propio horario dedicado dentro de esta jornada de mitad de semana de la Premier League. Recibirá máxima exposición tanto a nivel nacional como internacional. No habrá lugar para esconderse para ningún jugador que pise el campo del Emirates Stadium el jueves, especialmente la destacada incorporación de verano de los Gunners, Viktor Gyokeres.

Hubo mucho revuelo cuando se cerró la transferencia inicial de Gyokeres por £55 millones ($74.2m) desde el Sporting CP en julio pasado. No era un secreto que el Arsenal había estado buscando un nuevo delantero centro, con el club finalmente decidiendo seguir a Gyokeres en lugar de Benjamin Sesko del RB Leipzig, quien luego se uniría al Manchester United.

¿Ha estado Gyokeres a la altura de las expectativas? Pues, no exactamente. El verano de cada fanático del Arsenal en su vida haciendo su celebración característica de la máscara en cualquier oportunidad se siente como algo de hace mucho tiempo. La buena noticia para Mikel Arteta es que esto apenas ha afectado su temporada hasta ahora, con su equipo liderando tanto la Premier League como las tablas de la Liga de Campeones.

Pero hay una sensación creciente de que Gyokeres ya es prescindible, ya sea por las otras opciones de ataque del Arsenal o porque su precio final está lejos de ser prohibitivo si el club quisiera volver al mercado por otro delantero. En estos días, los equipos élite están contentos de considerar a un jugador de £55m solo como una opción de respaldo.

Gyokeres necesita desesperadamente su gran momento en la Premier League para mantener a raya a los escépticos. En teoría, debería disfrutar enfrentándose a esta débil defensa del Liverpool.

    Goles en solo cinco partidos

    El regreso de Gyokeres con 97 goles en 102 partidos para el Sporting significaba que probablemente el Arsenal sentiría que, como mínimo, no tendría problemas para encontrar la red esta temporada. También contaba con experiencia previa en Inglaterra con el Coventry City, destacando en el Championship y quedándose a un penalti de lograr el ascenso en su último año con los Sky Blues. Probablemente existía la teoría de que mientras estuviera en las posiciones correctas, los creativos y otros jugadores de ataque del equipo lo encontrarían.

    Esto no ha sido el caso. Gyokeres no ha marcado en 18 de sus 23 apariciones con el Arsenal hasta la fecha. Dos de sus siete goles han sido de penalti. Sorprendentemente, sigue siendo el máximo goleador del equipo tanto en la Premier League como en todas las competiciones, aunque esto se debe más a la fuerza en profundidad del equipo y su habilidad para los tiros de esquina, distribuyendo los goles entre una plantilla amplia: 15 jugadores diferentes han marcado, mientras que el Arsenal también se ha beneficiado de cuatro goles en propia puerta.

    Dadas las expectativas establecidas para Gyokeres, ocupó el sexto lugar en la lista de los 11 fichajes más decepcionantes de la Premier League de GOAL en lo que va de temporada. No lo estamos descartando, pero aún no nos ha dado razones para estar demasiado impresionados.

    Gary Lineker, uno de los mejores delanteros que ha producido Inglaterra, cree que Gyokeres necesita hacer más sin balón para mejorar tanto su cuenta de goles como su importancia para el equipo, diciéndole al sueco que tome ejemplo del buen momento de Dominic Calvert-Lewin.

    "Lo he observado bastante de cerca las últimas semanas y creo que es como la mayoría de los delanteros, es uno que espera para ver dónde va, el balón, espera hasta que se cruza y luego ataca el espacio", dijo Lineker sobre Gyokeres en el pódcast The Rest Is Football. "Eso es lo que hacen los defensores, como delantero tienes que arriesgarte a donde crees que podría ir el balón y avanzar justo cuando están a punto de cruzarlo. Le robas una ventaja al defensor de esa manera y muchas veces el balón no irá allí, pero no veo que lo haga muy a menudo.

    "Dominic Calvert-Lewin hizo un ejemplo perfecto de cómo hacer eso para el gol ante el Leeds en Sunderland, perfecto. No esperó para ver a dónde iba a ir. Fue, 'Bien, me alejé y luego corrió al primer palo esperando que el balón fuera allí y lo fue'. No veo eso muy a menudo de Gyokeres en este momento, los jugadores que anotan grandes números lo harán. Sabes, [Erling] Haaland, [Harry] Kane, [Robert] Lewandowski, saben cómo hacer ese tipo de movimientos en esos espacios. ¿Es algo que se puede aprender? Siempre he pensado que sí, pero porque en realidad es sentido común porque es la ley de la probabilidad cuando lo piensas."

    Fallar en la prueba visual

    Más allá de los números, Gyokeres no parece un jugador típico del Arsenal. Podrías disculpar su estilo rudo y su actitud de matón si estuviera marcando goles en abundancia. En cambio, parece estar un poco fuera de su elemento.

    Se podría argumentar que el mejor tramo de la temporada del Arsenal vino cuando Gyokeres estaba lesionado y apenas regresando a su plena forma física, con los Gunners derrotando notablemente a sus rivales Tottenham y luego desmenuzando a sus compañeros aspirantes a la Liga de Campeones, el Bayern Munich, en noviembre. Claro, este es un tamaño de muestra pequeño, por lo que es imposible decir si la ausencia de Gyokeres fue clave para esta racha, pero la percepción de cualquier supuesta correlación no es favorable para su caso.

    Gyokeres es increíblemente fuerte, y las diversas fotos de él en internet sin camisa demuestran que está musculoso. Sin embargo, esto no se traduce particularmente bien al campo, con el ex estrella del Arsenal y compatriota sueco Stefan Schwarz sugiriendo que el delantero puede necesitar perder algo de peso si va a encontrar su mejor forma nuevamente.

    "A veces, el perro que ladra más fuerte no siempre es el más fuerte. Creo que es solo los jugadores en la Premier League. Son jugadores más poderosos, jugadores más rápidos. Siempre se contará con los delanteros para los goles que están marcando. Ojalá empiece a crear y marcar goles, tenga una buena racha, reciba ese verdadero impulso y se vuelva un poco más ligero porque es un jugador pesado. Creo que eso ayudaría", dijo Schwarz a Hajper en noviembre.

    "No tuvo una pretemporada adecuada, y necesitas jugar los partidos. Tienes esas seis semanas para interactuar con tus compañeros, para entender el movimiento. Cuando el centrocampista hace el pase, solo tienes que mirar en sus ojos, sabes dónde lo pasarán. Esa es una relación que lleva un poco de tiempo, y el fútbol se trata de márgenes finos. Mira a Dennis Bergkamp, él era el mejor en eso. Aprenderá y marcará muchos goles, y eso beneficiará al Arsenal."

    La resurrección de Jesús

    Durante la mayor parte de la temporada 2025-26, la posición de Gyokeres como el No.9 del Arsenal ha sido relativamente incuestionable. Mikel Merino ha resultado útil nuevamente como una opción al frente, aunque en gran medida como una medida de último recurso.

    Pero ahora hay una competencia genuina por ese puesto. Gabriel Jesús ha vuelto a aparecer tras una rotura de ligamentos cruzados y se ha visto tan afilado como hace años. Su magnífico gol en la reciente victoria por 4-1 sobre el Aston Villa abrió la puerta para que el brasileño vuelva a ser titular a expensas de Gyokeres.

    Después de ese gol, Jamie Carragher dijo en Sky Sports: "Lo negativo de esta noche para el Arsenal es que Gyokeres no debería estar siendo titular, cuando tienen a jugadores como este. En un par de partidos, cuando Jesús esté un poco más en forma, debería ser titular. Es un mejor jugador que Gyokeres, eso es un hecho.

    "Ha habido preguntas en el pasado sobre si [Jesús] es lo suficientemente bueno para que el Arsenal gane la liga. Pero ahora mismo, es mejor que el tipo que trajeron pensando que les iba a hacer ganar la liga. [Kai] Havertz o él como delantero central son mejores jugadores que Gyokeres. Le falta fineza y calidad cuando piensas en lo que tienen en el banco. Creo que el Arsenal necesita mejorar en Gyokeres y tienen jugadores que pueden con Jesús."

    Havertz 'increíble' cerca de regresar

    Como mencionó Carragher, Kai Havertz es otro jugador que busca quitarle minutos a Gyokeres. Usualmente una figura de hierro que siempre está en forma y disponible, el alemán ha estado plagado de lesiones durante los últimos 12 meses, pero está cerca de regresar a la acción.

    Havertz fue fichado del Chelsea en 2023 para jugar en el centro del campo, pero después de medio temporada de experimentos fallidos, Arteta decidió moverlo al rol de No.9. Durante los últimos 14 juegos del Arsenal en 2023-24, Havertz registró nueve goles y siete asistencias habiendo sido adelantado en el campo. También fue el máximo goleador del equipo en 2024-25 a pesar de perderse el último tercio de la campaña.

    Siempre que Arteta tiene la oportunidad de hablar sobre Havertz, parece encantado con el delantero. "Es un jugador que extrañamos mucho, un jugador que lleva al equipo a una dimensión diferente, así que estoy realmente feliz de tenerlo de regreso muy pronto," dijo Arteta sobre él en diciembre.

    Al final de la temporada pasada, el entrenador dijo que Havertz había aprovechado su tiempo fuera por lesión para hacer cambios drásticos en su físico: "Ha habido una transformación en su cuerpo. Los últimos tres años en su carrera han sido tan condensados que no ha tenido tiempo para hacer eso y esta ha sido una ventana y realmente quiso aprovecharla.

    "Para ser justo, el personal y cómo han explicado la oportunidad que hay con su físico para ir a un nivel diferente y las cosas que puede mejorar y que incluso puede ayudarlo mentalmente además de ser más efectivo como jugador. Se sumó a eso, trabajó duro, se sumó a eso, puedes ver su presencia y creo que destruyó todas las métricas que teníamos en el gimnasio durante los últimos 10 años. Potencia, aceleración, masa muscular, la forma en que ha aumentado ciertas capacidades en su cuerpo, su agilidad, ha sido increíble."

    Si Havertz finalmente puede volver, mantenerse en forma y estar a la altura de las expectativas que Arteta ha creado, entonces eso es un gran problema para Gyokeres.

    'Uno de los mejores del mundo'

    Gyokeres no ha sido prolífico en el Arsenal, pero hay argumentos de que todavía está ayudando al ocupar a los defensores con su considerable presencia. Es una parte de su juego que ha sido destacada por Declan Rice, quien anotó dos veces en la victoria 3-2 del sábado en Bournemouth gracias a que su delantero mantuvo ocupados a los oponentes.

    "Es difícil para él, porque tiene dos defensores encima todo el partido," dijo Rice de Gyokeres. "Así que tiene que usar su fuerza, tiene que hacer todo lo posible para ayudar al equipo y con mi primer gol, sin él haciendo esa carrera desde el toque de Gabriel Martinelli y aguantando, dándosela a Martin [Odegaard], ese gol no habría ocurrido. Ese fue un momento crucial en el partido para que diéramos la vuelta al marcador.

    "Veo lo fuerte que le pega al balón, y cuando ese espacio se le abre y el balón le llega a los pies para marcar goles, marcará al 100 por ciento. Pero en este momento, los defensores en la Premier League quieren poder detener a Viktor Gyokeres, porque es uno de los mejores delanteros del mundo. Créanme, está haciendo un trabajo increíble para nosotros, y no estaríamos donde estamos sin él."

    Aunque nunca es uno de aquellos que critica a sus propios jugadores, Arteta también ha apoyado públicamente a Gyokeres, insistiendo que hay circunstancias atenuantes detrás de su lento comienzo.

    "Creo que el nivel de atención sobre él no ha cambiado desde que firmó hasta hoy," dijo antes del gol de la victoria del sueco en Everton el mes pasado. "Eso es normal. Todo el mundo estaba tan emocionado de traer un No.9 al club. Lo hicimos, jugamos, trajimos a un jugador con un increíble récord goleador que tenía que adaptarse a la liga. No tuvo pretemporada. Las primeras semanas fueron difíciles porque físicamente, no estaba en su mejor estado y es un jugador que necesita eso, como cualquier otro jugador en esta liga, casi para rendir a ese nivel. Luego avanzó.

    "Creo que tuvo un muy buen período y se lesionó, y ahora está de vuelta. Pero vi muchas cosas positivas en los últimos dos partidos que ha hecho. Necesitamos seguir ajustando y entenderlo un poco mejor en ciertas situaciones y él necesita hacer lo mismo. Pero eso es cuestión de tiempo y tenemos todo el apoyo para él."

    ¿Oportunidades perdidas?

    Gyokeres no logró anotar y fue condenado por un rendimiento inferior cuando el Arsenal fue derrotado 1-0 en Liverpool a finales de agosto. En ese momento, parecía un enfrentamiento que confirmaba el lugar de los campeones reinantes de la Premier League en la cima de la cadena alimenticia, pero el panorama es muy diferente hoy en día.

    El Arsenal es ahora el equipo a vencer en toda Europa, y se enfrentan al partido del jueves con 14 puntos de ventaja sobre los Reds en la clasificación. La única consolación en Anfield es que al menos uno de sus dos grandes fichajes de delantero ha tenido éxito.

    El récord de Hugo Ekitike de 10 goles en 25 partidos hasta ahora para el Liverpool lo ha convertido en un favorito de los fanáticos en Merseyside, liderando la línea con elegancia - en un estilo de 'buenos pies para un hombre grande' - y despiadadamente. Llegando desde el Eintracht Frankfurt a los 23 años, Ekitike es alguien alrededor de quien pueden construir su ataque en el futuro, y es difícil de creer que Sesko era el atacante de la Bundesliga del que el Arsenal estaba tan enamorado en su lugar.

    Mientras tanto, Alexander Isak fue durante mucho tiempo señalado como un objetivo de transferencia para los Gunners, siendo comparado con el gran Thierry Henry. Sin embargo, su comienzo en Liverpool ha sido aún más infernal que el de su compatriota Gyokeres en el Arsenal, habiendo anotado solo tres veces en 16 juegos antes de fracturar su pierna al anotar el más reciente de esos goles fuera de casa contra el Tottenham. No obstante, Isak es dos años más joven que Gyokeres e infinitamente más exitoso a nivel superior. Incluso con sus luchas esta temporada, debe haber personas dentro de los muros del Emirates Stadium que se arrepienten de no haber hecho un esfuerzo por intentar adquirir a Isak sabiendo que podría haber estado disponible para ellos.

    Con Isak todavía en la sala de tratamiento y Ekitike dudoso para jugar el jueves, Gyokeres debería tener la oportunidad de demostrar su temple como un delantero de élite en este famoso enfrentamiento sin respuesta. El Liverpool está en caída libre y, al igual que cuando el Villa llegó al norte de Londres hace dos semanas, están a punto de recibir una paliza después de haber tenido suerte durante el invierno. Los hombres de Arne Slot son vulnerables, particularmente en defensa. Si un delantero de £55 millones no puede aprovechar eso, ¿entonces cuándo exactamente lo hará?

