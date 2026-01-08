El regreso de Gyokeres con 97 goles en 102 partidos para el Sporting significaba que probablemente el Arsenal sentiría que, como mínimo, no tendría problemas para encontrar la red esta temporada. También contaba con experiencia previa en Inglaterra con el Coventry City, destacando en el Championship y quedándose a un penalti de lograr el ascenso en su último año con los Sky Blues. Probablemente existía la teoría de que mientras estuviera en las posiciones correctas, los creativos y otros jugadores de ataque del equipo lo encontrarían.

Esto no ha sido el caso. Gyokeres no ha marcado en 18 de sus 23 apariciones con el Arsenal hasta la fecha. Dos de sus siete goles han sido de penalti. Sorprendentemente, sigue siendo el máximo goleador del equipo tanto en la Premier League como en todas las competiciones, aunque esto se debe más a la fuerza en profundidad del equipo y su habilidad para los tiros de esquina, distribuyendo los goles entre una plantilla amplia: 15 jugadores diferentes han marcado, mientras que el Arsenal también se ha beneficiado de cuatro goles en propia puerta.

Dadas las expectativas establecidas para Gyokeres, ocupó el sexto lugar en la lista de los 11 fichajes más decepcionantes de la Premier League de GOAL en lo que va de temporada. No lo estamos descartando, pero aún no nos ha dado razones para estar demasiado impresionados.

Gary Lineker, uno de los mejores delanteros que ha producido Inglaterra, cree que Gyokeres necesita hacer más sin balón para mejorar tanto su cuenta de goles como su importancia para el equipo, diciéndole al sueco que tome ejemplo del buen momento de Dominic Calvert-Lewin.

"Lo he observado bastante de cerca las últimas semanas y creo que es como la mayoría de los delanteros, es uno que espera para ver dónde va, el balón, espera hasta que se cruza y luego ataca el espacio", dijo Lineker sobre Gyokeres en el pódcast The Rest Is Football. "Eso es lo que hacen los defensores, como delantero tienes que arriesgarte a donde crees que podría ir el balón y avanzar justo cuando están a punto de cruzarlo. Le robas una ventaja al defensor de esa manera y muchas veces el balón no irá allí, pero no veo que lo haga muy a menudo.

"Dominic Calvert-Lewin hizo un ejemplo perfecto de cómo hacer eso para el gol ante el Leeds en Sunderland, perfecto. No esperó para ver a dónde iba a ir. Fue, 'Bien, me alejé y luego corrió al primer palo esperando que el balón fuera allí y lo fue'. No veo eso muy a menudo de Gyokeres en este momento, los jugadores que anotan grandes números lo harán. Sabes, [Erling] Haaland, [Harry] Kane, [Robert] Lewandowski, saben cómo hacer ese tipo de movimientos en esos espacios. ¿Es algo que se puede aprender? Siempre he pensado que sí, pero porque en realidad es sentido común porque es la ley de la probabilidad cuando lo piensas."