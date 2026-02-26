«¡Viendo Love Island en un vuelo!» - La recién llegada a las Lionesses, Poppy Pattinson, revela por qué no respondió a la llamada de Sarina Wiegman tras recibir su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra

Wiegman también ha quedado impresionada con lo que ha visto de Pattinson desde principios de año, y al anunciar su plantilla la semana pasada, destacó algunas de las características del juego de la jugadora de 25 años que le gustan y que quiere ver en el entorno de Inglaterra.

«La hemos seguido durante mucho tiempo», dijo la seleccionadora de las Lionesses. «Lleva un tiempo en forma, ha jugado y creo que ha tenido muy buenas actuaciones con las London City Lionesses. Es una lateral izquierda muy proactiva, cubre toda la banda, toma muchas iniciativas y lo que también me gusta mucho es que, cuando tiene el balón, realmente quiere jugar hacia adelante. Además, tiene mucha energía».

Pattinson está deseando demostrar todo eso con las oportunidades que tenga la semana que viene, y añade: «Soy plenamente consciente de que hay grandes jugadoras en este equipo, pero quiero aportar mi fuerza al equipo. Quiero aportar lo que pueda. Obviamente, este es el primer paso, la convocatoria, pero no quiero que sea el último. Quiero aprender mucho. Hay jugadoras importantes y con mucho talento en el grupo. [Quiero] aprender de las líderes que me rodean y, lo más importante, disfrutar y expresar mis puntos fuertes en el campo».