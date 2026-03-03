VÍDEO: Vinicius Junior estalla contra Allan Nyom tras el enfrentamiento que se produce tras la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Getafe

Dicho incidente no había sido olvidado cuando el Getafe y el Real se reencontraron en el Bernabéu. Nyom, que aún guardaba rencor, se empeñó en celebrar una sorprendente victoria delante de Vinicius. El delantero brasileño respondió, lo que provocó una pelea.

Bordalas fue uno de los primeros en intervenir y calmar a Vinicius, ya que se comprometió a cuidar de su propio jugador. Varias estrellas del Real Madrid que no estaban incluidas en la convocatoria de Álvaro Arbeloa para el partido también se unieron a la discusión, entre ellas Dani Ceballos, Eder Militao y Raúl Ascencio. Vinicius y Nyom fueron finalmente escoltados fuera del campo y hacia el túnel.

El Real Madrid, que sigue sin poder contar con el delantero «galáctico» Kylian Mbappé, debido a una lesión, corre el riesgo de terminar la temporada actual con las manos vacías. La derrota ante el Getafe les ha dejado con trabajo por hacer en La Liga, mientras que se enfrentarán al Manchester City, uno de los grandes de la Premier League, en los octavos de final de la Liga de Campeones.