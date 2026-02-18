AFP
VÍDEO: Victor Osimhen se enfada con sus compañeros del Galatasaray a pesar de la aplastante victoria en la eliminatoria de la Liga de Campeones contra la Juventus
Una nota amarga en una noche histórica
Las escenas en el RAMS Park fueron en gran parte de júbilo, ya que el Galatasaray logró su primer marcador de cinco goles en un partido de la Liga de Campeones, derrotando a un Juventus con 10 jugadores. Sin embargo, las celebraciones se vieron empañadas por un extraño arrebato de Osimhen. Cuando el árbitro pitó el final del partido, las cámaras captaron al jugador de 27 años rechazando agresivamente a un compañero que intentaba abrazarlo, antes de gesticular violentamente y gritar a sus compañeros.
Los informes desde el terreno de juego sugieren que la «rabieta petulante» de Osimhen se debió a su frustración personal por no haber marcado en un partido en el que su equipo anotó cinco goles. Mientras el resto de la plantilla disfrutaba de la adulación del público de Estambul, el exjugador del Nápoles, que había dado la asistencia para el quinto gol de Sacha Boey en los últimos minutos, se paseaba furioso por el campo, aparentemente insatisfecho con su papel secundario en la goleada.
El Galatasaray arrasa en Estambul
Antes del drama posterior al partido, el encuentro en sí fue emocionante. Gabriel Sara abrió el marcador al principio con un potente disparo, pero la Juventus respondió inmediatamente a través de Teun Koopmeiners, que anotó un doblete para dar a los italianos una ventaja de 2-1 al descanso. El impulso cambió decisivamente en la segunda parte, cuando Noa Lang, actualmente cedido por el Nápoles, empató antes de que Davinson Sánchez adelantara a los locales con un cabezazo.
El partido se desmoronó para los visitantes cuando el suplente Juan Cabal fue expulsado por una segunda falta sancionable solo 20 minutos después de salir al campo. El Galatasaray aprovechó sin piedad su ventaja numérica, con Lang anotando su segundo gol y el suplente Boey añadiendo el broche de oro al final, gracias al trabajo de Osimhen, para sellar una victoria por 5-2. El resultado deja al equipo de Luciano Spalletti al borde de la eliminación europea, a menos que consiga un milagro en Turín.
¿Qué le depara el futuro a Osimhen?
El arrebato es el último punto álgido de una temporada llena de acontecimientos para Osimhen, quien ya había hablado de su «amor» por el Galatasaray y sus aficionados desde que rechazó fichar por la Juventus para quedarse en Estambul. Aunque su espíritu competitivo es innegable, el entrenador Okan Buruk querrá asegurarse de que el afán individual de su delantero estrella no eclipse los logros colectivos del equipo.
El Galatasaray se dirige ahora al Allianz Stadium el próximo miércoles con una ventaja de tres goles, con el objetivo de asegurarse su plaza en los octavos de final. Osimhen estará desesperado por resarcirse de su falta de acierto en el partido de ida y, dada la debilidad defensiva de la Juventus, es muy posible que consiga el gol que claramente sintió que merecía el martes por la noche.
