VÍDEO: Son Heung-min marca un gol y da TRES asistencias en una impresionante primera parte, en la que el LAFC arrolla al Real España en la Copa de Campeones de la Concacaf

Antes del partido, el entrenador del LAFC, Marc Dos Santos, había revelado a GOAL sus planes para sacar lo mejor de Son esta temporada. Dijo: «Es un jugador de equipo. Quiero que juegue en una posición móvil, no fija, porque cuando es móvil y puede moverse de un lado a otro, es cuando más participa con el equipo. Así es como lo veo en nuestro estilo de juego».

Bouanga, autor de un hat-trick, también se apresuró a dar las gracias a Son tras el partido. El delantero se llevó a casa el premio al mejor jugador del partido, pero rindió homenaje a sus compañeros. «La sensación es genial, porque necesitábamos esta victoria. La sensación es muy buena. Estoy muy contento por haber marcado tres goles, creo que mis compañeros me han ayudado. Les doy las gracias por ello», declaró.