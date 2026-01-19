VIDEO: ¿Estaba Real Madrid equivocándose en todo? Endrick realiza un impresionante debut en la Ligue 1 como extremo volador para el Lyon
Beneficios del préstamo: Endrick recibe mayor libertad por parte del Lyon
Un traslado a la Ligue 1 fue sancionado para el delantero de 19 años, con el plan de encontrar el tiempo de juego tan necesario que ayudará a su desarrollo en curso. Se ha hecho un impacto inmediato en Lyon.
Endrick anotó en su debut en la competencia de copa, con el joven admitiendo que recuperó su sonrisa. Fue nombrado en la alineación titular una vez más para un encuentro de liga con Brest en el Groupama Stadium.
Se integró en una formación similar a la desplegada por el Real Madrid, con el Lyon favoreciendo un frente de tres. Endrick, sin embargo, tuvo la libertad de moverse en ese sistema, sin ninguna expectativa de operar por el centro.
Mira a Endrick brillar en su debut en la Ligue 1 contra Brest
Delantero o extremo: Endrick puede haber encontrado un nuevo rol
Se le permitió desviarse a los lados y hacia atrás, permitiendo que los procedimientos se vieran afectados en posiciones lejos del área de penalti. Endrick parecía disfrutar de ese papel, con mucha posesión vista.
Un montaje de los mejores momentos publicado por la cuenta oficial de redes sociales de la Ligue 1 demuestra lo productivo que fue Endrick en una victoria de 2-1 para Lyon en casa. Planteó problemas a Brest durante todo el partido con su movimiento y pies rápidos.
El Real estará atento a cómo le va al adolescente en Francia y habrá quedado impresionado con lo que ha mostrado hasta ahora. El reto ahora es mantener esos estándares, sin un apresurado regreso a España que se pueda prever.
Regreso a Madrid: Endrick espera honrar el acuerdo de cesión
Los Blancos han cortado lazos con Xabi Alonso, lo que ha llevado a que se cuestione si podría activarse una cláusula de retorno en el préstamo de Endrick. Sin embargo, él espera cumplir la campaña 2025-26 con el Lyon.
Dijo cuando se le preguntó sobre regresar a Madrid: “¡Acabo de llegar aquí! Este no es el momento para pensar en volver. En este momento, no necesito preocuparme por nada excepto el Lyon. Mi relación con el Real Madrid no ha cambiado en absoluto. Hasta el día que viajé a Lyon, el club me dio todo el apoyo que necesitaba.”
Endrick volverá a la capital española durante el verano y esperará haber hecho lo suficiente para entonces para convencer a su club propietario de que debería jugar un papel más destacado en la temporada 2026-27.
Futuros encuentros podrían darse en las bandas, con preguntas ya planteadas sobre cuánto tiempo pasarán sus compatriotas Vinicius Junior y Rodrygo en el Bernabéu - con conversaciones de transferencia continuando en torno a sus respectivos futuros.