VIDEO: Ratas aparecen en el Camp Nou días después de las filtraciones por el aguacero

El Barcelona ha regresado a su hogar histórico, pero las obras de renovación aún no están concluidas, como lo evidencian los dos incidentes más recientes que han llamado la atención en el estadio. El club aspira a ampliar la capacidad del Camp Nou hasta los 105 000 espectadores y, de forma irónica, también contempla la instalación de un techo. De haber estado ya en funcionamiento el pasado domingo, periodistas y aficionados habrían vivido una experiencia mucho más seca.

El presidente Sandro Rosell aseguró: “Ha sido una decisión clave para el club, la más importante de los últimos 50 años. La opción de construir un nuevo estadio en otra ubicación fue descartada, ya que el coste final podría haber endeudado al club y a sus socios, además de limitar a futuras juntas directivas. Fue una decisión difícil, porque ambas alternativas eran muy atractivas, pero decidimos seguir adelante y quedarnos”.

Por su parte, el tesorero del Barcelona, Ferran Olivé, reconoció que el club llega tarde en comparación con otras grandes entidades europeas en materia de remodelación del estadio.

“Deberíamos haber construido este estadio hace años; vamos tarde. Lo hacemos para poder competir con los mejores clubes del mundo. Actualmente generamos alrededor de 175 millones de euros en ingresos por el estadio, pero sin hacer nada podríamos llegar a 250 millones. Con el nuevo Camp Nou, la cifra podría alcanzar los 400 millones de euros”, explicó.