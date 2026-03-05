Traducido por
VÍDEO: ¡¿Qué está haciendo el Chelsea?! El Aston Villa se queda absolutamente FURIOSO cuando los Blues se reúnen en el centro del campo para impedir que se reanude el juego
El Blues bloquea la reanudación en Villa Park
El Chelsea convirtió una actuación dominante en un debate disciplinario tras emplear una táctica calculada de retraso del juego al comienzo de la segunda parte. Con una ventaja de 2-1 tras una magistral actuación de Joao Pedro, los londinenses se negaron a tomar sus posiciones defensivas y, en su lugar, se reunieron en un círculo cerrado alrededor del balón.
Esta maniobra impidió físicamente que el Aston Villa reiniciara el juego, dejando a Ollie Watkins y Amadou Onana visiblemente desconcertados. El ritmo del equipo local quedó neutralizado mientras el árbitro luchaba por controlar el enfrentamiento en el círculo central.
La tensión solo se calmó cuando Cole Palmer finalmente soltó el balón del grupo, lo que permitió que el juego se reanudara entre abucheos. Los aficionados en las redes sociales no tardaron en burlarse de la escena, y uno de ellos preguntó en tono de broma si los Blues «pensaban que estaban jugando al rugby». Al final, el Chelsea se aseguró una contundente victoria por 4-1 sobre el Villa.
Rosenior defiende la iniciativa del vestuario
El entrenador Liam Rosenior se apresuró a distanciarse de la planificación de la acción, al tiempo que ofrecía su pleno respaldo a la decisión del equipo. «No fue idea mía, fue idea de los jugadores y me gusta mucho porque demuestran unidad, cohesión y espíritu», explicó el técnico del Blues durante la rueda de prensa posterior al partido.
«Eso es lo primero que se necesita, antes de empezar a hablar de tácticas o sistemas: un grupo de jugadores que corran y luchen los unos por los otros. Y, en mi etapa, no ha habido ni un solo partido en el que pueda decir que no lo hayan dado todo o que me haya decepcionado su entrega. Eso es una buena señal, porque son un buen grupo, un grupo muy unido, disfrutan de la compañía de los demás y eso es la mitad de la batalla».
- Getty Images Sport
El Chelsea busca mantener el impulso
Con esta victoria, el Chelsea asciende al quinto puesto de la tabla tras la sorprendente derrota por 2-1 del Liverpool ante el colista, el Wolverhampton. La victoria llega en un momento muy oportuno para los Blues, que llevaban tres partidos de liga sin ganar antes de enfrentarse al Aston Villa. Ahora se enfrentarán al Wrexham en la FA Cup y luego tendrán un duro enfrentamiento contra el PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones.