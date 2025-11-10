Getty Images Sport
VÍDEO: ¡Nico Williams es increíble! La estrella del Athletic Club regatea a tres defensores y marca un gol sensacional que rompe su sequía en LaLiga
Athletic vence al Real Oviedo
Tras encadenar tres derrotas consecutivas ante Getafe, Real Sociedad y Newcastle United en LaLiga y la Champions, el Athletic regresó al camino del triunfo con una ajustada victoria por 1-0 sobre el Oviedo el domingo. El responsable del tanto fue el joven y dinámico extremo Nico Williams, quien anotó su segundo gol de la temporada para darle los tres puntos a su equipo.
Nico Williams pone fin a la sequía de goles
La última vez que Williams había marcado o dado una asistencia para el Athletic fue en el primer partido de LaLiga de la temporada, en la victoria por 3-2 frente al Sevilla. El extremo de 22 años se perdió varios encuentros por una lesión en la ingle y no logró anotar desde su regreso, hasta que volvió a brillar ante el Oviedo. Williams se mostró letal: regateó a tres defensores y remató con potencia, sacudiendo primero el larguero y luego la red.
Nico Williams fue objetivo del Barcelona durante el verano
No solo en una ventana de transferencias: Williams fue objetivo principal del Barcelona durante dos veranos. Antes de que comenzara la temporada, estuvo muy cerca de fichar por el club catalán tras acordar términos personales y un contrato de seis años, equipo que siempre había admirado. Sin embargo, el Athletic se mostró firme en retener a su joven talento más prometedor. La rivalidad fue tal que en algunos momentos los directivos intentaron bloquear la operación. Finalmente, la negociación llegó a un sorprendente punto muerto cuando el Barcelona rechazó una demanda de su agente, y el internacional español terminó firmando un contrato de 10 años con el equipo vasco.
¿Qué sigue para Nico Williams?
Nico Williams llega en gran forma en el momento justo. Tras el parón internacional, el Athletic se enfrentará al Barça, en el primer duelo desde que Williams rechazó a los catalanes y renovó con el club vasco. El encuentro está programado para el 22 de noviembre.
