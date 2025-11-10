VIDEO: Neymar, incrédulo por la sustitución, se niega a ver el final del partido del Santos mientras la derrota ante Flamengo deja al club de su infancia sumido en la zona de descenso

Santos necesitaba inspiración de algún lado mientras iban perdiendo en el enfrentamiento crucial con Flamengo. Iban tres goles abajo con solo seis minutos de los 90 restantes, y fue en ese momento en que Neymar fue retirado del partido. Fue reemplazado por el centrocampista argentino Benjamin Rollheiser.

Un ataque tardío de Santos les permitió recuperar dos goles, pero finalmente se dejaron demasiado por hacer. Una derrota frustrante contra sus acérrimos rivales significa que Neymar y compañía permanecen dentro de la zona de descenso tras 32 partidos - con solo 33 puntos asegurados. Ahora están a dos puntos de la seguridad.