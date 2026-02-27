VÍDEO: Neymar imita la celebración de Vinicius Jr tras marcar un gol con el Santos

En el partido de ida de la eliminatoria de la fase final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica, que se disputó en el Estadio da Luz, Vinicius fue presuntamente objeto de insultos racistas por parte del extremo argentino Gianluca Prestianni, que posteriormente ha sido sancionado provisionalmente por la UEFA.

No es la primera vez que el delantero blanco Vinicius es blanco de los jugadores y aficionados rivales. Sin embargo, contribuyó de manera decisiva a un reñido enfrentamiento con el Benfica, marcando en ambos partidos de una victoria global por 3-1 para el Real Madrid.

Su celebración provocó escenas desagradables en Lisboa, cuando bailó junto al banderín de córner, pero repitió la misma rutina al confirmar el pase del Real Madrid a los octavos de final de la máxima competición europea en su estadio, el Santiago Bernabéu.