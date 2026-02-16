Traducido por
VÍDEO: Mikel Arteta, en un incómodo encuentro con un aficionado del Arsenal que le pedía un autógrafo mientras salía del Emirates Stadium con su familia
El Arsenal se impuso con facilidad al Wigan en la FA Cup.
El Arsenal se impuso con facilidad al rival de la League One en su último partido de copa, con una victoria por 4-0 que le permite pasar a la quinta ronda. Noni Madueke, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus marcaron en los primeros 27 minutos, mientras que Jack Hunt también marcó en propia puerta.
El líder de la Premier League pudo bajar el ritmo a una hora del final, y Arteta vio cómo su equipo cumplía con el trámite mientras sigue en la lucha por un histórico cuádruple.
Mira cómo Arteta se ve envuelto en un incómodo intercambio.
Arteta ignoró la petición de autógrafo de un aficionado del Arsenal.
Mientras disfrutaba de una tarde relativamente tranquila en la banda, Arteta se sintió un poco nervioso al salir del Emirates Stadium. Llegó a su vehículo y se adentró en las calles que rodean el emblemático estadio, pero enseguida se quedó atrapado en el tráfico.
Eso le dejó expuesto a ser abordado por los aficionados que aún merodeaban por allí. Uno de ellos se acercó al coche de Arteta y le pidió al español que le firmara la camiseta. Afirmó que el autógrafo era para su hijo.
Pero sus súplicas cayeron en saco roto, ya que el entrenador del Arsenal decidió no bajar la ventanilla ni coger un bolígrafo. El aficionado se negó a rendirse mientras Arteta avanzaba lentamente por el atasco, pero finalmente se quedó con las manos vacías al terminar la conversación unilateral.
Arteta había comentado a los periodistas que había visto a los Gunners superar con facilidad al Wigan sin grandes complicaciones: «Ha sido fantástico. Se notaba enseguida que las cosas estaban saliendo bien. Los jugadores estaban muy vivos, muy acertados. Y sí, les hemos hecho mucho daño.
Estoy muy contento de que hayamos pasado a la siguiente ronda. Eso es lo que queríamos conseguir y creo que lo hemos hecho muy bien, a pesar de los muchos cambios. Pero, ante todo, el equipo demostró un gran deseo, que es lo más importante cuando te enfrentas a este tipo de equipos en la competición.
Luego, la cohesión, que normalmente no existe desde el principio debido a la cantidad de cambios que se han hecho. Pero creo que el equipo jugó con mucha intensidad, con grandes intenciones de jugar hacia adelante, de amenazar constantemente al rival, y marcamos algunos goles increíbles en la primera parte. Eso marcó la diferencia».
El Arsenal, que se encuentra en la quinta ronda de la FA Cup, la final de la Carabao Cup y los octavos de final de la Champions League, volverá a la acción en la Premier League el miércoles, cuando visite al colista, el Wolverhampton. Llegará a ese partido con cuatro puntos de ventaja en lo más alto de la tabla.