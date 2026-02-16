VÍDEO: Mason Greenwood ofrece una actuación individual estelar en su primer partido con el Marsella desde la salida de Roberto De Zerbi, pero el OM desperdicia una ventaja de dos goles

El exdelantero del Manchester United ha sido una figura emblemática para el Marsella desde que completó su fichaje por 27 millones de libras (37 millones de dólares) en el verano de 2024. En su primera temporada en el fútbol francés, compartió la Bota de Oro con la superestrella del París Saint-Germain y ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé.
Greenwood ya ha superado los 22 goles que marcó en la temporada 2024-25 en la actual campaña, con 23 tantos en todas las competiciones. Marcó en el partido contra el Estrasburgo en el Stade Velodrome.