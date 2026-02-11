VÍDEO: Los aficionados del Tottenham corean el nombre de Mauricio Pochettino durante la derrota ante el Newcastle, pero Thomas Frank se mantiene desafiante.
«Es mágico, ya lo sabes»: los cánticos de Pochettino resuenan mientras el ambiente se vuelve tóxico.
Mientras los Spurs sufrían una lamentable derrota en casa, gran parte de la afición local dejó muy claro lo que pensaba: quieren que vuelva su antiguo entrenador. Con el Newcastle cómodo y el Tottenham sin ideas, la afición local comenzó a corear el nombre del hombre que los llevó a la final de la Liga de Campeones. «¡Es mágico, ya lo sabes, Mauricio Pochettino!», resonaba desde la tribuna sur, un brutal voto de censura al régimen actual.
Fue una súplica visceral y emotiva de una afición que siente que su club se está desviando sin rumbo fijo hacia una batalla por el descenso. Para agravar la miseria de Frank, los nostálgicos gritos en favor del argentino fueron rápidamente seguidos por el siniestro y demasiado familiar cántico de «Mañana te despiden».
Frank: «Soy el hombre adecuado al 1000 %».
A pesar de los ensordecedores gritos pidiendo su cabeza, Frank se mantuvo desafiante y convencido de su postura durante la rueda de prensa posterior al partido. Ante una avalancha de preguntas sobre su futuro y la hostilidad de la grada, el danés redobló su apuesta por su capacidad para cambiar el rumbo. Cuando se le preguntó directamente si creía que seguía siendo la persona adecuada para dirigir al Tottenham, su respuesta fue: «Seguro al mil por ciento». También estoy 1000 % seguro de que nunca esperé que nos encontráramos en una situación como esta, con 11 o 12 lesiones en la retaguardia y todo lo que hemos tenido que afrontar, pero sé que cuando hay que construir algo y superar dificultades, hay que mostrar una resiliencia increíblemente fuerte.
Creo que es justo decir que hay algunos por delante de mí, no solo en el Tottenham, sino en muchos otros clubes, que han perdido la cabeza muchas veces, y creo que hay que mantener la calma, seguir adelante, seguir luchando y seguir haciendo lo correcto, asegurándonos de permanecer unidos, porque solo así podremos conseguirlo. Eso incluye a la directiva, a los líderes, a los jugadores, al personal, a mí mismo y a los aficionados. Tenemos que superar esto».
El entrenador de los Spurs cita «estudios» a medida que se acerca el derbi.
En una defensa típica de su enfoque analítico, Frank intentó utilizar datos para argumentar en contra de su propio despido. Con el fantasma del despido más presente que nunca, sugirió que la historia demuestra que los despidos reaccionarios rara vez producen éxitos a largo plazo, aunque los cánticos de «Pochettino» sugieran que los aficionados no están de acuerdo.
«Entiendo el mecanismo del fútbol, sin duda, pero hay muchos estudios que demuestran que no es lo correcto», afirmó. «Sé que es la única medida que pueden tomar, pero también hay muchas situaciones en las que no es lo adecuado. Lo único en lo que me voy a centrar es en luchar, en hacer lo correcto junto con todos los demás.Por supuesto, entendemos que no estamos en una buena situación, pero en la vida hay que mantener la calma, seguir adelante y no rendirse».
Cuando se le preguntó si seguirá al frente del equipo cuando se enfrenten al Arsenal el 22 de febrero, respondió: «Estoy convencido de que sí. Entiendo la pregunta y entiendo que es fácil señalarme, pero también creo que nunca es solo culpa del entrenador, de la propiedad, de los directivos, de los jugadores o del personal. Es culpa de todos. Si haces algo bien, construyes algo que puede durar. Por supuesto, ahora no estamos en una posición privilegiada. Todos sabemos, los directivos, los propietarios, yo mismo, en qué posición estamos, qué tenemos que mejorar y qué tenemos que hacer mejor. Eso es en lo que estamos trabajando muy duro».
