VÍDEO: Los aficionados del Tottenham corean el nombre de Mauricio Pochettino durante la derrota ante el Newcastle, pero Thomas Frank se mantiene desafiante.

En una defensa típica de su enfoque analítico, Frank intentó utilizar datos para argumentar en contra de su propio despido. Con el fantasma del despido más presente que nunca, sugirió que la historia demuestra que los despidos reaccionarios rara vez producen éxitos a largo plazo, aunque los cánticos de «Pochettino» sugieran que los aficionados no están de acuerdo.

«Entiendo el mecanismo del fútbol, sin duda, pero hay muchos estudios que demuestran que no es lo correcto», afirmó. «Sé que es la única medida que pueden tomar, pero también hay muchas situaciones en las que no es lo adecuado. Lo único en lo que me voy a centrar es en luchar, en hacer lo correcto junto con todos los demás.

Por supuesto, entendemos que no estamos en una buena situación, pero en la vida hay que mantener la calma, seguir adelante y no rendirse».

Cuando se le preguntó si seguirá al frente del equipo cuando se enfrenten al Arsenal el 22 de febrero, respondió: «Estoy convencido de que sí. Entiendo la pregunta y entiendo que es fácil señalarme, pero también creo que nunca es solo culpa del entrenador, de la propiedad, de los directivos, de los jugadores o del personal. Es culpa de todos. Si haces algo bien, construyes algo que puede durar. Por supuesto, ahora no estamos en una posición privilegiada. Todos sabemos, los directivos, los propietarios, yo mismo, en qué posición estamos, qué tenemos que mejorar y qué tenemos que hacer mejor. Eso es en lo que estamos trabajando muy duro».