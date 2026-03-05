VÍDEO: Los aficionados del Arsenal celebran y bailan con entusiasmo en las gradas de Brighton tras conocer que el Manchester City solo había empatado con el Nottingham Forest

El ambiente en el estadio Amex pasó de una tensión concentrada a un delirio absoluto en cuestión de segundos. Aunque el temprano gol de Bukayo Saka había dado al Arsenal el control del partido, la atención de los aficionados se desvió momentáneamente hacia sus teléfonos inteligentes al llegar las últimas noticias desde el estadio Etihad.

Cuando sonó el pitido final del sorprendente empate 2-2 del Manchester City con el Nottingham Forest, la afición visitante del norte de Londres estalló de alegría. Las imágenes virales captaron a miles de aficionados bailando, abrazándose y agitando bufandas en una explosión sincronizada de alegría que casi ahogó el sistema de megafonía del estadio. El momento no pudo ser más cinematográfico, ya que la noticia de la pérdida de puntos del City coincidió perfectamente con la conclusión de la reñida victoria del Arsenal.