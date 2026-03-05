VÍDEO: «Lo más irrespetuoso que he oído nunca»: la presentadora de televisión Laura Woods llama durante un programa en directo y expresa su enfado por los polémicos comentarios de Alan Pardew

Los comentarios no le sentaron bien a Woods, quien llamó por teléfono a talkSPORT para expresar su frustración. «¿Sabes qué, Alan? Te quiero, pero eso es lo más irrespetuoso que he oído nunca. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué, porque nos gusta lanzar tiros libres, jugadas a balón parado y córners? No entiendo ese razonamiento», replicó Woods.

Continuó con su apasionada defensa de los londinenses del norte destacando la ironía de las críticas que reciben por su evolución. «Es una locura... Si el Arsenal gana la liga, a ninguno de nosotros, los aficionados, nos importa cómo lo hagan, no me importa si a vosotros no os gusta vernos jugar, ¿por qué nos iba a importar si somos entretenidos o no? Cuando jugábamos un fútbol bonito, todo el mundo decía: "Juegan un fútbol bonito, pero no ganan ningún partido". Y ahora estamos ganando partidos de diferentes maneras, de diferentes formas, los partidos están evolucionando y vosotros os aburrís», añadió.