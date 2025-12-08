+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
VIDEO: Lionel Messi sorprende al mostrarse casi al margen de las celebraciones de la MLS Cup mientras Beckham lidera la fiesta de Inter Miami

Messi brilló en la MLS Cup con Inter Miami, pero evitó las celebraciones mientras Beckham lideraba la fiesta tras el histórico triunfo.

  • Victoria histórica: Inter Miami gana la MLS Cup en 2025

    Las Garzas celebran su primer título de la MLS Cup, tras un impresionante progreso en cinco años desde su creación como franquicia de expansión en 2020. La llegada de Lionel Messi en 2023, ocho veces ganador del Balón de Oro, supuso un fichaje extraordinario para el club.

    El argentino contribuyó al éxito en la Leagues Cup pocas semanas después de su arribo a Florida, y luego ayudó al equipo a conquistar el Supporters' Shield de manera récord la temporada pasada. Ahora, Inter Miami ha alcanzado la cima, imponiéndose a Vancouver en la final de la MLS Cup 2025.

  • Mira a Messi obligado a unirse a la fiesta de Beckham

  • ¿Cuántos trofeos ha ganado Messi?

    El concurso se celebró en el Chase Stadium, mientras las Garzas se preparan para despedirse de su actual hogar y mudarse a un estadio nuevo construido especialmente para 2026. El equipo ofreció una despedida perfecta al superar a Thomas Müller y los Whitecaps.

    Messi no anotó en la victoria por 3-1 sobre Vancouver, pero sus actuaciones durante la temporada regular le valieron la Bota de Oro, tras marcar 43 goles en todas las competiciones.

    El exjugador del Barcelona y PSG suma ahora 47 títulos importantes en su carrera. Radiante, levantó la MLS Cup como capitán del Inter Miami, mientras Beckham y su esposa Victoria se unieron a las celebraciones.

    De vuelta por más: Messi seguirá en Inter Miami hasta 2028

    La celebración continuó mucho después de que el confeti fuera retirado del campo, con el plantel de Inter Miami disfrutando junto a amigos y familiares. Beckham volvió a liderar la diversión, encabezando una conga mientras las bebidas circulaban entre los jugadores.

    Messi, por su parte, fue arrastrado a la fiesta, aparentemente en contra de su voluntad. El astro de 38 años parecía poco impresionado al desfilar junto a Sergio Busquets y Rodrigo De Paul.

    A pesar de su desinterés por la celebración, Messi seguirá con Inter Miami la próxima temporada. El argentino firmó un nuevo contrato por tres años que lo mantendrá en el club hasta 2028. Además, el cinco veces Balón de Oro tiene en su agenda la defensa del título mundial con Argentina, y se espera que forme parte del plantel para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

