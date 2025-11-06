adidas FIFA World Cup 2026 - Argentina, Messiadidas
VIDEO: Lionel Messi, Lamine Yamal y Florian Wirtz sorprenden con sus métodos de entrenamiento en un nuevo anuncio del Mundial 2026

Messi, Yamal y Wirtz sorprenden con entrenamientos poco convencionales en “La Preparación Americana”, el nuevo anuncio del Mundial 2026.

  • De Nueva York a México: Un viaje de pura locura futbolística

    La historia arranca en Manhattan, donde Trinity Rodman acapara la atención en un bullicioso quiosco de prensa. Las portadas destacan a las grandes estrellas del fútbol mundial rompiendo con las tradiciones de entrenamiento de cara al espectáculo del próximo verano.

    Luego aparece Florian Wirtz, el prodigio alemán, en un campo de entrenamiento bajo la mirada de Julian Nagelsmann. Su misión es fortalecerse para la Copa del Mundo enfrentándose a jugadores canadienses de hockey sobre hielo y luchadores mexicanos.

    La película viaja después hacia el sur, hasta un polvoriento salón del viejo oeste en el corazón de América. Allí entra en escena Lamine Yamal, la joven maravilla española, que demuestra una serenidad asombrosa mientras hace malabares con el balón sobre un toro mecánico. Su dominio perfecto arranca una mirada de orgullo de Aitana Bonmatí, la maestra del mediocampo español.

    Finalmente, el relato cambia de escenario: de botas vaqueras a zapatos de boliche. En una bolera iluminada por luces de neón, Lionel Messi aparece con el nuevo uniforme de Argentina, sereno como siempre, mientras Rodrigo De Paul lo observa. El astro argentino consigue strike tras strike con un balón de adidas, una metáfora perfecta de la precisión que buscará en el campo durante el Mundial del próximo verano.

  • adidas presenta una colección de equipaciones espectacular

    Como proveedor oficial del balón de partido —TRIONDA— y creador de las camisetas para más de 22 selecciones nacionales, adidas celebra una relación con la Copa del Mundo que se extiende por más de medio siglo. Más allá del filme viral, la marca alemana ha presentado su colección más amplia de uniformes locales para el torneo.

    Las icónicas franjas celestes de Argentina brillan con orgullo y herencia, mientras que el nuevo kit de Alemania apuesta por un diseño audaz de diamantes y chevrones, inspirado en los patrones de sus camisetas campeonas en 1994 y 2014. Será, además, el último uniforme mundialista de adidas con la selección alemana, antes de que su histórica alianza —de casi 70 años— llegue a su fin en 2027, cuando el equipo cambie a Nike.

    Con la Copa del Mundo 2026 extendiéndose por Estados Unidos, Canadá y México, adidas ha concebido cada camiseta pensando en los climas extremos del continente. Gracias a la tecnología CLIMACOOL+ de nueva generación, los uniformes incorporan zonas de ventilación estratégicamente ubicadas para regular el calor y la humedad, garantizando la frescura y el rendimiento de los jugadores.

    Más allá de Europa, la marca ha lanzado nuevos diseños vibrantes para selecciones como Argelia, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Hungría, Italia, Japón, México, Perú, Qatar, Arabia Saudita, España, Suecia, Ucrania, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.

    “El uniforme nacional es el símbolo del orgullo y la unidad de un país”, destacó Sam Handy, gerente general de Adidas Football. “En la Copa del Mundo más grande de la historia, los jugadores llevarán las esperanzas de toda una nueva generación de aficionados, mientras rinden homenaje a quienes los precedieron. Este torneo va más allá del estadio, y quisimos que cada kit celebrara las raíces de cada nación, pero también una nueva era en la que cada hincha, en cualquier rincón del mundo, forma parte de la historia”.

    Un clásico kit de Argentina regresa para la Copa Mundial 2026

    La Argentina de Messi ya tiene su boleto asegurado rumbo a Norteamérica. Su camiseta vuelve a ser una obra maestra de sencillez, dominada por las tradicionales franjas celestes y blancas que evocan la identidad nacional. En el cuello, la inscripción “1896” rinde homenaje a la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino.

    Los campeones del mundo buscarán alcanzar una hazaña que solo Brasil logró en 1958 y 1962: ganar Copas del Mundo consecutivas. Y con Lionel Messi aún proyectado como líder del equipo, pocos se atreverían a apostar en su contra.

    “El diseño de nuestra colección para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se centra en honrar la identidad única de cada nación, mientras llevamos al límite la innovación y el rendimiento”, explicó Thomas Mace, vicepresidente de diseño de Adidas Football. “Cada camiseta cuenta una historia: fusiona el patrimonio cultural con una estética moderna, y está creada con nuestras tecnologías más avanzadas para mantener a los jugadores frescos y cómodos en el escenario más grande del fútbol. Desde los detalles visuales audaces hasta el logotipo lenticular que cambia de forma y las innovadoras zonas de ventilación, esta colección representa el futuro del diseño de camisetas de fútbol”.