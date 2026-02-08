VÍDEO: Lionel Messi vuelve atrás el reloj con un impresionante gol en solitario para el Inter Miami, mientras el GOAT argentino baila y deja atrás a los defensores de Barcelona SC

Lionel Messi ha abierto su cuenta goleadora del nuevo año, y lo hizo de manera espectacular al alinearse contra Barcelona SC. Con poco más de media hora transcurrida en ese encuentro, el ocho veces ganador del Balón de Oro se hizo con la posesión muy lejos del área.

De inmediato se dirigió hacia el área de penalti, pese a ver varias camisetas amarillas bloqueando su camino. Tres defensores se le echaron encima al llegar al borde del área. Messi movió el balón más allá de dos de ellos con el exterior de su famoso pie izquierdo.

Sin romper el paso, y tras haberse hecho un metro de espacio, el internacional argentino colocó un disparo cruzado de vuelta por delante de la portería y al rincón de la red, dejando al guardameta rival José Contreras manoteando al aire.

Inter Miami fue alcanzado en el minuto 41, pero recuperó la ventaja en el tiempo añadido de la primera parte cuando Messi le dejó el balón servido a Germán Berterame. Mascherano realizó varios cambios en la segunda mitad, y su capitán fue sustituido por Luis Suárez justo antes de la hora de juego.

Las Garzas no pudieron cerrar el partido, tras ver a David Ayala expulsado, y el centrocampista argentino Tomás Martínez se aseguró de que el encuentro terminara 2-2 al empatar para los locales a tres minutos del final.