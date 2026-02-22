VÍDEO: Lionel Messi, furioso, es retenido en el túnel por Luis Suárez tras la derrota del Inter Miami ante el LAFC

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo cuando se le preguntó sobre el incidente: «No, no, no vi nada. La verdad es que el partido terminó y luego me fui al vestuario».

Mascherano añadió sobre el decepcionante rendimiento de su equipo: «Nos ganaron limpiamente, esa es la realidad. Mi análisis inicial me da la sensación de que es un resultado algo engañoso; el partido en sí no mostró esa diferencia. Está claro que Los Ángeles marcó la diferencia en las transiciones; nos hicieron mucho daño. Tampoco vamos a dramatizar; sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir haciendo hincapié en las cosas positivas que hemos hecho».