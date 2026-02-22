Goal.com
VÍDEO: Lionel Messi, furioso, es apartado de los árbitros por Luis Suárez tras la derrota del Inter Miami ante el LAFC

La superestrella del Inter Miami, Lionel Messi, fue vista siendo retenida por su compañero de equipo Luis Suárez tras la derrota por 3-0 del equipo ante el LAFC el sábado en su primer partido de la temporada de la MLS. Los goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz aseguraron una contundente victoria y supusieron un pésimo comienzo de temporada para los Herons. Messi parecía furioso tras el pitido final y se le vio intentando seguir a los árbitros.

  • El Inter Miami goleado por el LAFC

    Messi regresó tras su lesión para el partido contra el LAFC, pero no pudo tener un impacto significativo, ya que el Inter Miami comenzó la nueva temporada con una derrota por 3-0. Es un mal comienzo para la defensa del título de los Herons y los ánimos se caldearon después del partido. Según TyC Sports, se vio a un Messi visiblemente enfadado tratando de seguir a los árbitros y teniendo que ser retenido por Suárez. Ahora se teme que el incidente pueda meter a Messi en problemas. El reportero del Inter Miami Franco Panizo publicó en X: «Matt Miazga fue suspendido tres partidos por algo similar en 2023. Lionel Messi corre el riesgo de enfrentarse a una sanción disciplinaria por sus acciones tras el partido de anoche».

  • Mira cómo Suárez se lleva a un Messi enfadado.

  • Mascherano reacciona ante la derrota de Miami

    El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, compartió sus impresiones sobre la derrota tras el partido. Declaró a los periodistas: «Nos ganaron limpiamente, esa es la realidad. Mi análisis inicial me da la sensación de que es un resultado algo engañoso; el partido en sí no mostró esa diferencia. Está claro que Los Ángeles marcó la diferencia en las transiciones; nos hicieron mucho daño. Tampoco vamos a dramatizar; sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir haciendo hincapié en las cosas positivas que hemos hecho».

    ¿Qué le depara el futuro al Inter Miami?

    El Inter Miami tendrá que esperar a ver si el internacional argentino se enfrenta posteriormente a alguna sanción disciplinaria por su comportamiento tras el partido. Mientras tanto, el Inter Miami y Messi buscarán su primera victoria de la nueva temporada en su próximo partido contra el Orlando City.

