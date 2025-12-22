VIDEO: Lamine Yamal da un tour por su casa mientras lleva la camiseta de una estrella del Bayern Múnich, y el prodigio del Barcelona revela por qué 'no puede tener novia'

Lamine Yamal admitió que no es particularmente organizado, diciendo que una vez tuvo una gran pila de ropa amontonada en una habitación y que no puede recordar de dónde proviene cada uno de sus trofeos en exhibición. Sin embargo, enfatizó la importancia de que su casa huela agradable, explicando que la vainilla es el único aroma que le gusta.

"Es importante que la casa huela bien," dijo. "Solo me gusta el olor de la vainilla. Todo en mi casa tiene que ser de vainilla. Mi jabón también es de vainilla. Huelo muy bien."

A pesar de su perfil y éxito a una edad tan temprana, Yamal sugirió que su estilo de vida hace que sea difícil tener una novia. Explicó que deliberadamente se despierta durante la noche para comer galletas, que guarda al lado de su cama.

"Trato de dormir temprano para despertar en medio de la noche," agregó. "Y dirás, despertar en la noche y mirar la hora y decir, 'Puedo dormir más.' No, para comer galletas. Me encanta. Es mi plan favorito. Por eso no puedo tener novia, porque me despierto por la noche."

La gira también destacó varios objetos personales de importancia. Entre ellos había una réplica del Trofeo Kopa, un anillo conmemorando la victoria del Campeonato Europeo de España, un premio al Jugador del Mes de La Liga, y un balón de partido de la victoria de España en la semifinal del Campeonato Europeo 2024 sobre Francia.

"La cosa más preciosa en mi casa es el balón con el que marqué contra Francia," dijo Yamal.