VIDEO: '¡Jugador de otra galaxia!' - Lamine Yamal marca un increíble gol acrobático para el Barcelona para culminar una victoria comprensiva sobre el Real Oviedo

No anotó el primer gol del Barça él mismo, pero fue su alta presión la que forzó un error de la línea defensiva del Real Oviedo y permitió a Dani Olmo rematar al rincón inferior. El extremo brasileño Raphinha luego elevó con calma al Blaugrana a una ventaja de dos goles cinco minutos después.

Los puntos ya habían sido asegurados en ese momento, pero Lamine Yamal se encargó de acaparar la mayoría de los titulares después del partido. En el minuto 73, un balón flotado al área por Olmo cayó ligeramente detrás de la joven súper estrella de 18 años del Barcelona. Retorció su cuerpo en el aire para disparar una volea en el fondo de la red.

Yamal, como era de esperar, sonreía mientras corría para celebrar. Su esfuerzo aseguró que el Barça pudiera bajar el ritmo y relajarse un poco mientras comenzaba a caer una lluvia torrencial en Catalunya.

No hubo nada que pudiera empañar el ánimo de Yamal, con su reputación como un factor decisivo siendo realzada. El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, fue rápido en elogiar al joven después, diciendo sobre su especial gol: “Estamos hablando de un jugador de otra galaxia.”