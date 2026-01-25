VIDEO: '¡Jugador de otra galaxia!' - Lamine Yamal marca un increíble gol acrobático para el Barcelona para culminar una victoria comprensiva sobre el Real Oviedo
El Barça necesitaba inspiración contra el Oviedo.
Con la oposición en el fondo de la tabla visitando el Camp Nou, se esperaba que el Barça asegurara los tres puntos con el mínimo esfuerzo. Al final lo lograron, pero trabajaron arduamente durante gran parte de la primera mitad.
El equipo de Hansi Flick parecía sorprendentemente corto de ideas, con los visitantes pareciendo más propensos a abrir el marcador. Se necesitaba inspiración de algún lugar, y Lamine Yamal fue el hombre que la proporcionó.
Mira a Yamal anotar una impresionante volea para el Barcelona
Lamine Yamal es descrito como de 'otra galaxia'
No anotó el primer gol del Barça él mismo, pero fue su alta presión la que forzó un error de la línea defensiva del Real Oviedo y permitió a Dani Olmo rematar al rincón inferior. El extremo brasileño Raphinha luego elevó con calma al Blaugrana a una ventaja de dos goles cinco minutos después.
Los puntos ya habían sido asegurados en ese momento, pero Lamine Yamal se encargó de acaparar la mayoría de los titulares después del partido. En el minuto 73, un balón flotado al área por Olmo cayó ligeramente detrás de la joven súper estrella de 18 años del Barcelona. Retorció su cuerpo en el aire para disparar una volea en el fondo de la red.
Yamal, como era de esperar, sonreía mientras corría para celebrar. Su esfuerzo aseguró que el Barça pudiera bajar el ritmo y relajarse un poco mientras comenzaba a caer una lluvia torrencial en Catalunya.
No hubo nada que pudiera empañar el ánimo de Yamal, con su reputación como un factor decisivo siendo realzada. El entrenador del Oviedo, Guillermo Almada, fue rápido en elogiar al joven después, diciendo sobre su especial gol: “Estamos hablando de un jugador de otra galaxia.”
Ofertas por trofeos: Yamal busca la gloria con club y selección.
Palabras como esas no se han pronunciado en el Camp Nou desde los días de Lionel Messi, pero se ha encontrado un heredero adecuado para el ocho veces ganador del Balón de Oro. Yamal ha sido comparado con el argentino GOAT desde que salió del mismo sistema de academia de La Masia.
Su atención ahora se centrará en asuntos europeos, con el Barcelona volviendo a la acción el miércoles cuando enfrente al FC Copenhague en la Liga de Campeones. Yamal ya ha añadido una medalla de ganador de la Supercopa a su colección esta temporada y tiene una oferta para la gloria en la Copa del Mundo con España este verano.