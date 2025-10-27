VIDEO: '¡Hablas mucho!' - Lamine Yamal fue reprendido por Dani Carvajal y provoca pelea en El Clásico mientras la estrella del Real Madrid cumple su promesa de confrontar a la joven promesa del Barcelona tras las burlas antes del partido

Pero la intervención de Casadó hizo poco para acabar con la tensión en aumento. Thibaut Courtois entonces se precipitó hacia Yamal para enfrentarse al adolescente, lo que llevó a un contingente del Barcelona liderado por Frenkie de Jong y Jules Koundé a intervenir y proteger a su joven compañero. Yamal logró escapar de la situación mientras empujones y forcejeos se producían, y fue retirado por un oficial del club, mientras otros trataban de restaurar la paz.

Vinicius Junior supuestamente provocó a Lamine Yamal durante el juego respecto a las dificultades de Barcelona para ser creativo: "Nada más que pases atrás, ¿eh? Solo pasándola de nuevo a los defensores."

Mientras tanto, De Jong dijo sobre su participación en la pelea: "No vi lo que pasó. Estaba en el banco y vi a mucha gente [correr]. Luego el árbitro pitó, los jugadores del Real Madrid fueron tras Lamine. Es un poco exagerado. Tendrías que preguntarles a ellos.

"En la primera mitad, no estuvimos precisos con el balón. Madrid nos hizo daño con sus jugadores al frente. En la segunda mitad, nos faltó la habilidad para crear peligro y ocasiones claras. Si Carvajal quería hablar con Lamine, que lo llame o le mande un mensaje. Son compañeros de equipo en [España], se conocen. ¿Por qué tienes que hacer un espectáculo en el campo?"

El asistente del entrenador del Barcelona, Marcus Sorg, defendió a Yamal: "No fue fácil para él hoy. Hablamos en el descanso, le dijimos que lo necesitábamos uno contra uno, pero no tuvo muchas oportunidades. Defendieron bien, intentaron todo para detenerlo, y tenemos que aceptar eso. Estaba bien, pero la lesión que sufrió [a principios de temporada] fue grave, y necesita más partidos para estar en su mejor momento.

"Tenemos que darle tiempo y ayudarlo, juntos, para que pueda volver a su mejor nivel. Los oponentes estaban buscándolo y creando dos contra uno para detenerlo de entrar al área o finalizar. Es joven y necesita mejorar, y lo ayudaremos. Tal vez el ambiente en el Bernabéu lo afectó; también está aprendiendo de todo lo que crea. Está muy motivado y jugó bien. Pero no fue un partido fácil para él."