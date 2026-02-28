Goal.com
VÍDEO: La superestrella de Hollywood Sydney Sweeney muestra su habilidad futbolística en Portugal con «mejores habilidades de regate que Ronaldo»

Sydney Sweeney ha sido elogiada por su habilidad con el balón tras demostrar sus dotes futbolísticas en el estadio José Alvalade, tras la victoria por 3-0 del Sporting CP sobre el Estoril el viernes por la noche. La superestrella de Hollywood sorprendió a los aficionados al aparecer inesperadamente en el campo al final del partido y mostrar su habilidad con el balón tras el choque de la Liga Portugal.

    Los aficionados aplaudieron el entusiasmo de Sweeney, mientras que su breve aparición se hizo rápidamente viral en las redes sociales. La estadounidense también recibió una camiseta especial del Sporting CP con el nombre «SYDNEY» en la espalda.

    La estrella de Euphoria y White Lotus se encuentra actualmente en Portugal para varios proyectos y decidió asistir a un partido del club que dio a conocer a Cristiano Ronaldo. Por su parte, el Sporting compartió una foto de la actriz de 28 años junto a sus compañeros Leo Woodall y Matthew Goode en su cuenta oficial de Instagram.

    Otra imagen mostraba a la mascota del club sosteniendo a Sweeney después de que el Sporting se impusiera al Estoril. Sin embargo, fueron las habilidades con el balón de Sweeney las que llamaron la atención tras la victoria en la liga.

  • «¡Mejor que Ronaldo!»

    Los aficionados al fútbol no tardaron en acudir a la red social X para elogiar a Sweeney y su elegante juego de pies.

    «Tiene mejores pies que Bellingham, joder», publicó el usuario @pfanopat.

    «Mejor regate que Ronaldo», añadió @Messiah2524.

    @yo_lak escribió: «Haga lo que haga, se vuelve viral».

    @roninSam elogió el talento de Sweeney con el siguiente comentario: «Realmente está viviendo la vida en modo creativo. ¡Demasiado talento para una sola persona!».

    ¿Qué viene después?

    Dos goles de Luis Suárez y otro de Daniel Braganca en los últimos minutos permitieron al Sporting mantenerse a la zaga del líder de la liga, elFC Porto, que también mantuvo sus opciones al título tras imponerse al Arouca el viernes por la tarde.

    El Oporto tuvo que esperar hasta el tiempo añadido de la segunda parte para sumar tres puntos que podrían resultar decisivos en la lucha por el título de la Liga Portugal. El joven Oskar Pietuszewski adelantó al Oporto en el primer minuto en el Dragao, pero el equipo de Francesco Farioli no supo aprovechar el primer gol del polaco en la liga esta temporada.

    Nais Djouahra empató para el Arouca y el Oporto parecía destinado a repartirse los puntos con los visitantes. Sin embargo, William Gomes mantuvo la calma y volvió a poner al Oporto por delante desde el punto de penalti en el tiempo de descuento, antes de que Terem Moffi marcara en el minuto 98 para confirmar los tres puntos en la victoria por 3-1.

    El Sporting esperará acercarse a un punto del Oporto cuando visite Braga el próximo fin de semana, mientras que el líder de la liga viajará a Lisboa para enfrentarse al Benfica de José Mourinho en una jornada que podría ser decisiva en la lucha por el título.

