VÍDEO: «¡Joder, juega al fútbol!» La cámara capta la bronca de Fabian Hurzeler a Piero Hincapie mientras la estrella del Arsenal calla al entrenador del Brighton
La tensión en la banda se desborda en Brighton
La carrera por el título de la Premier League alcanzó su punto álgido el miércoles por la noche, pero la acción más explosiva tuvo lugar en la banda. El entrenador del Brighton, Hurzeler, fue captado por las cámaras insultando al defensa del Arsenal Hincapie durante la ajustada derrota por 1-0 de los Seagulls. El incidente se produjo cuando el internacional ecuatoriano fue a sacar un saque de banda junto al banquillo.
La frustración se apoderó del joven entrenador alemán, al que se vio decirle a Hincapie: «¡Joder, juega al fútbol!». Aunque el gol de Bukayo Saka acabó decidiendo el partido, la atención se desplazó rápidamente al área técnica, donde se vio a Hurzeler y Mikel Arteta discutiendo acaloradamente en varias ocasiones.
Estalla una guerra de palabras.
Antes del partido, Hurzeler ya se había quejado del tiempo que el Arsenal dedicaba a sacar los córners. Tras la derrota, el entrenador volvió a agravar la situación en la rueda de prensa posterior al partido, afirmando que solo un equipo estaba intentando jugar al fútbol y acusando a los Gunners de perder constantemente el tiempo.
«En este momento tengo la sensación de que están aplicando sus propias reglas, independientemente de cómo jueguen, por lo que creo que es difícil juzgar eso», señaló Hurzeler tras el partido. «En general, como he dicho, nunca seré ese tipo de entrenador que intenta ganar de esa manera. Hago una pregunta: ¿han visto en un partido de la Premier League a un portero tirarse tres veces? Tenemos que encontrar la manera de dar con soluciones contra este tipo de equipos y esa es nuestra responsabilidad, así que tenemos que seguir trabajando. Quejarse no sirve de nada, por eso nos centramos en nosotros mismos».
Cuando se le transmitieron estos comentarios a Arteta, el español respondió con desdén: «¡Qué sorpresa! No. Solo hay que volver a los partidos anteriores y se encontrarán muchos comentarios como este, siempre de él».
Cuando se le preguntó si le importaban las opiniones de otros entrenadores sobre la táctica de su equipo, Arteta se mantuvo frío en su rechazo. «¿Importarme? Depende del entrenador. Y de los comentarios, y de su propósito».
Partidos cruciales en el horizonte
Esta victoria mantiene vivas las esperanzas del Arsenal de conseguir su primer título de liga en más de dos décadas. Los Gunners siguen en lo más alto de la tabla con 67 puntos en 30 partidos, siete puntos por delante del Manchester City (29 partidos). El próximo compromiso del equipo de Arteta será el enfrentamiento con el Mansfield Town en la quinta ronda de la FA Cup, antes de medirse al Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana.
Para el Brighton, esta derrota lo deja en el puesto 13 con 37 puntos. Los Seagulls buscarán recuperarse y volver a la senda de la victoria cuando viajen a Sunderland el 14 de marzo.