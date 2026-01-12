VIDEO: João Cancelo llega a Barcelona para cerrar su cesión tras el retraso de la Supercopa de España

Tras disputar 154 partidos y marcar nueve goles con el Manchester City a lo largo de tres temporadas y media, Cancelo se despidió en la práctica del Etihad Stadium al marcharse cedido al Bayern Múnich para la segunda mitad del curso 2022-23. El conjunto alemán decidió no ejercer una compra definitiva del exjugador de la Juventus en 2023, pero el Barcelona sí apostó por él, incorporándolo a préstamo por una temporada.

En marzo de 2024, Cancelo dejó clara públicamente su intención de continuar en el club azulgrana.

“Todavía no sé nada sobre mi futuro, pero me gustaría quedarme aquí. Crecí viendo al Barcelona de Ronaldinho, que es mi ídolo. Estoy orgulloso de vestir esta camiseta y, sinceramente, no hay muchos otros clubes a los que me gustaría ir”, afirmó entonces.

Durante la Eurocopa 2024, el internacional portugués volvió a reiterar su deseo de quedarse en el Barça a largo plazo.

“Mi ilusión es seguir en Barcelona. Soy muy feliz allí y mi familia también. Ojalá pueda continuar la próxima temporada”, añadió.

Sin embargo, ese movimiento nunca llegó a concretarse y, en agosto de 2024, Cancelo fichó por el Al-Hilal de la Saudi Pro League por una cifra cercana a los 21 millones de libras (28 millones de dólares). Aun así, su vínculo emocional con el Barcelona nunca se rompió.