VIDEO: Hulk marca un golazo de tiro libre espectacular para el Atlético Mineiro y se postula al Premio Puskás

El gol llegó en un partido donde Atlético Mineiro dominó por completo a un Vasco debilitado, presionando desde el pitido inicial y mostrando la intensidad que Jorge Sampaoli exigió para cerrar la temporada. Hulk ya había golpeado el poste en dos ocasiones antes de finalmente ejecutar el tiro libre imparable, un recordatorio de los disparos más icónicos de su larga carrera. El momento se viralizó de inmediato en medios brasileños y plataformas sociales globales, generando debates sobre una posible nominación al Puskas.

El Galo mantuvo su superioridad durante toda la segunda mitad, controlando más del 70% de la posesión y abrumando a Vasco hasta el pitido final, con Dudu firmando un doblete y Victor Luis marcando un gol en propia puerta. La contribución de Hulk cerró una campaña de 2025 resurgente, reforzando su papel como líder emocional y ofensivo del Atlético a pesar de su avanzada edad.

Más allá del impacto inmediato, el gol reavivó la discusión sobre el futuro a largo plazo de Hulk, en la fase final de un contrato que expira en 2026. Aunque sigue siendo pieza central de la identidad del club, el creciente interés de ligas externas, especialmente la MLS, plantea dudas sobre si 2026 o 2027 marcarán el final de su etapa en Belo Horizonte. Con más de 100 goles para el club y un estatus legendario cimentado, cada actuación de Hulk ahora adquiere un significado añadido, mientras los aficionados disfrutan el ocaso de una carrera extraordinaria.