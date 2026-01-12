+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

VÍDEO: El hijo de Zinedine Zidane se involucra en una salvaje pelea en la Copa Africana de Naciones

Luca Zidane protagonizó un altercado tras la eliminación de Argelia ante Nigeria en la Copa Africana de Naciones, empañando el cierre del partido.

  • Luca Zidane, en el centro de un altercado tras el partido en la Copa Africana de Naciones

    Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane, quedó en el centro de la trifulca protagonizada por Argelia tras el pitido final. Un acalorado intercambio verbal con el mediocampista del Lazio, Fisayo Dele-Bashiru, derivó rápidamente en empujones, lo que provocó la intervención de jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos. También se vio a Zidane discutiendo con Raphael Onyedika, del Club Brugge, mientras futbolistas de Nigeria intentaban apartar a Dele-Bashiru del lugar.

    Argelia había superado la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones con paso perfecto, venciendo a Sudán, Burkina Faso y Guinea Ecuatorial, y luego eliminó a la RD Congo por 1-0 en los octavos de final. Sin embargo, el cruce ante Nigeria fue un obstáculo demasiado grande: las Súper Águilas se impusieron 2-0 con goles de Victor Osimhen y Akor Adams, asegurando así su pase a las semifinales, donde enfrentarán a la anfitriona y favorita Marruecos.

  • Mira el video

  • Los aficionados reaccionan a la pelea en las redes sociales

    Los fanáticos respondieron con asombro al caos en las redes sociales después de que el partido rápidamente se convirtiera en un desorden tras el silbato final.

    Como informó The Sun, uno dijo: “Maldita sea, qué vergüenza.”

    Otro afirmó: “Demasiada frustración en este partido, se dejaron llevar por sus emociones.”

    “Luca Zidane siguiendo los pasos de su padre allí,” dijo otro fanático.

    Un cuarto agregó: “No me gustó esa pelea al final.”

  • FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

    Luca Zidane milita en la Segunda División de España tras forjar su propio camino profesional

    Luca Zidane cambió de nacionalidad a principios de este año, dejando la francesa de su legendario padre, Zinedine Zidane, para representar a Argelia a nivel internacional. Nacido en Francia, debutó con la selección argelina en octubre de 2025 y poco después fue convocado para disputar la Copa Africana de Naciones.

    Formado en el Real Madrid, Luca fue parte del plantel que conquistó la Champions League en la temporada 2017-18 bajo la dirección de su padre, aunque apenas disputó dos partidos con el primer equipo antes de salir de manera definitiva rumbo al Rayo Vallecano en 2020. A sus 27 años, ha desarrollado gran parte de su carrera en la Segunda División española, defendiendo las porterías del Rayo, Eibar y su actual club, el Granada, acumulando 194 apariciones oficiales.

    Pese a haber construido una trayectoria sólida lejos de la sombra de su padre, el guardameta seguramente se marchará con un sabor amargo por lo ocurrido tras el pitido final. Las frustraciones afloraron luego de la eliminación de Argelia en la Copa Africana de Naciones, un desenlace que lo obligará ahora a regresar a España para reincorporarse a su club.

