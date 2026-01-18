+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
VIDEO: El hijo de Robin van Persie brilla con chilena y doblete pero el Feyenoord se hunde

Shaqueel van Persie marcó sus primeros goles como profesional con el Feyenoord ante Sparta y rozó el empate en su tercera aparición.

    Feyenoord cayó por 4-3 ante sus rivales

    El Sparta se puso en ventaja cinco minutos antes del descanso gracias a Joshua Kitolano, quien firmó su cuarto gol de la temporada. Diez minutos después de iniciada la segunda mitad, Mitchell van Bergen amplió la diferencia para el conjunto local.

    Con el Feyenoord buscando reaccionar, el técnico Robin van Persie decidió enviar al campo a su hijo Shaqueel a mitad del segundo tiempo. Poco después de su ingreso, Hwang In-Beom acortó distancias, pero Shunsuke Mito devolvió la ventaja de dos goles al Sparta cuando aún restaban 20 minutos por jugar.

    Shaqueel volvió a meter a su equipo en el partido con un sutil toque para el 3-2 y, minutos más tarde, deslumbró con una espectacular chilena que llenó de orgullo a su padre en la banda. Sin embargo, en el tiempo añadido, Kitolano marcó su segundo tanto y sentenció el 4-3 definitivo.

    La derrota deja al Feyenoord con seis partidos sin ganar en todas las competiciones, prolongando su mala racha.

  • Mira la chilena de Shaqueel van Persie

  • Van Persie justificó antes la inclusión de su hijo en el plantel

    Shaqueel van Persie hizo su debut con el Feyenoord en noviembre, durante la derrota 3-1 ante el Celtic en la Europa League. El joven delantero ingresó en los minutos finales, cuando el conjunto neerlandés buscaba un gol frente al poderoso equipo escocés.

    La decisión de Robin van Persie de darle el debut a su hijo en un partido europeo clave generó críticas. Sin embargo, el técnico defendió públicamente su elección:

    “Tomé esa decisión como entrenador, no como padre. Necesitábamos un gol y Shaqueel es un jugador capaz de marcar desde cualquier ángulo. Esa fue la razón por la que lo mandé al campo”, explicó el exdelantero del Arsenal y Manchester United.

    Actualmente, el Feyenoord ocupa el puesto 30 en la fase de liga de la Europa League, tras haber perdido cinco de sus seis encuentros disputados hasta ahora.

  • ¿Qué sigue para el Feyenoord?

    El Feyenoord volverá a la acción a mitad de semana cuando se enfrente al Sturm Graz de Austria en la Europa League. Posteriormente, cerrará el mes con compromisos ante Heracles y Real Betis.

    La presión comienza a crecer sobre Robin van Persie, quien asumió el cargo en De Kuip el pasado febrero. Aunque el equipo se mantiene en el segundo lugar de la Eredivisie, la distancia con el líder PSV ya es de 16 puntos, luego de que los de Eindhoven vencieran 2-1 al Fortuna Sittard este fin de semana.

