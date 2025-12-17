VIDEO: El hijo de Cristiano Ronaldo anota y rescata el empate de Al-Nassr Sub-16

La formación futbolística del joven delantero ha sido tan internacional como la carrera de su padre. Tras pasar por las academias juveniles del Real Madrid y la Juventus, Cristiano Jr. forma ahora parte de la cantera de Al-Nassr en Arabia Saudita, donde su padre continúa brillando en la Liga Pro Saudí.

La leyenda del Real Madrid y del Manchester United nunca ha ocultado su confianza en el potencial de su hijo, aunque siempre ha procurado mantener los pies en la tierra. “Es muy competitivo, como yo cuando era joven, y no le gusta perder”, comentó Ronaldo en su momento. “No le pongo demasiada presión, solo la justa. Ya carga con la presión de ser el hijo de Cristiano. Déjenlo cometer sus propios errores, pero espero que algún día pueda convertirse en futbolista profesional”.