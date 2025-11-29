VIDEO: Hansi Flick consolado por Raphinha mientras el entrenador del Barcelona parece estar al borde de las lágrimas tras la victoria sobre el Alavés
Un comienzo tambaleante, pero una respuesta feroz de Barcelona
Barcelona quedó sorprendido en los primeros 60 segundos cuando Pablo Ibáñez aprovechó una defensa floja para adelantar a Alavés. El golpe temprano sacudió al equipo de Hansi Flick, pero gradualmente encontraron su ritmo. Raphinha, regresando a la alineación titular, se convirtió en la chispa que necesitaban desesperadamente. Fue su trabajo en la construcción de la jugada lo que creó el empate, metiendo un pase inteligente en el espacio para Lamine Yamal. Aunque Robert Lewandowski no logró convertir la oportunidad, el rebote cayó favorablemente para Yamal, quien enterró su esfuerzo para igualar el marcador para Barcelona. Después del empate, el Barça tenía control total. Dani Olmo completó un excelente doblete, capitalizando la asistencia de Raphinha para su segundo gol, y los anfitriones vieron el partido con un rendimiento profesional.
Un video que circula en las redes sociales mostraba a Raphinha sentado junto a Flick en el banquillo, hablando con el entrenador alemán, quien se veía visiblemente emocionado. Flick negaba con la cabeza repetidamente, como si estuviera abrumado por la ocasión. Más tarde reveló lo que el brasileño le había dicho: "Después del final del partido, Raphinha me estaba diciendo lo mismo que dije la última vez: Mejoraremos. Seremos mucho mejores en los próximos partidos."
Flick elogia a Raphinha en su regreso
A pesar de durar solo 60 minutos debido a la gestión de su condición física, Raphinha produjo una de sus actuaciones más sobresalientes de la campaña.
"Raphinha siempre aporta dinamismo a nuestro juego", dijo Flick a los periodistas. "Es muy importante porque tiene gran intensidad, y cuando empieza a presionar, hace que todos los demás presionen también. Necesita mejorar en los próximos partidos, pero es fantástico que esté de vuelta. Estoy muy feliz de tenerlos (Raphinha y Pedri) de regreso. No fue fácil gestionar su tiempo de juego. Rapha solo pudo jugar 60 minutos, Pedri, 30...Estoy contento con los tres puntos, pero no con algunas situaciones: perdimos la posesión con demasiada frecuencia. Gestionamos bien el partido."
Raphinha: Honesto, exigente y decidido
Raphinha reconoció sentirse lejos de su mejor forma física, pero insistió en que los minutos eran cruciales mientras trabaja para recuperarse.
Dijo: "Estoy tratando de encontrar mi mejor forma. No estoy en condiciones de jugar 90 minutos, pero cuando estoy en el campo, trato de darlo todo. Sentí la fatiga en la segunda mitad. Estoy trabajando muy duro para volver a ser el mejor. Trato de dar lo mejor cuando estoy en el campo. Poder empezar en el once me hace feliz. Quiero ayudar al equipo y me voy satisfecho."
También admitió que su liderazgo vocal en el campo a veces puede parecer excesivo para sus compañeros. Añadió: "Siento que estoy siendo un poco molesto, a veces demasiado. Pero creo que presionar es importante. Estoy seguro de que en el campo, mis compañeros a veces piensan que hablo demasiado. Pero voy a exigir más de aquellos que pueden dar mucho más. Asumo la responsabilidad, y en el vestuario, todos nos abrazamos para celebrar la victoria. Siempre digo que la mejor defensa comienza con un buen ataque. Es lo más importante que podemos hacer para ayudar a la defensa. Intento presionar para facilitarles la tarea. Intento presionar para quitarle espacio a los centrales del otro equipo y así recuperar el balón más fácilmente. Es bueno cuando el equipo me sigue al presionar, pero lo hago sin pensar. Solo corro para recuperar el balón."
Raphinha coincidió en que el Barcelona está lejos de su mejor nivel, reconociendo que hay mucho que ajustar táctica y técnicamente.
"El entrenador sintió que podíamos hacer más en el campo; nosotros también lo sabemos," dijo. "Esa es su sensación. Que el equipo no está en su mejor momento, estoy de acuerdo, y tenemos que mejorar mucho. Pero lo importante era ganar. Estoy seguro de que volveremos y ganaremos partidos jugando bien. Pero si hay partidos que ganamos jugando mal, no me importa, lo importante es ganar."
El Barcelona ahora centra su atención en el emocionante encuentro del martes por la noche contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou.