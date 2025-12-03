VIDEO: Erling Haaland celebra sus 100 goles en la Premier League con un curioso video junto al río

Tras alcanzar los 100 goles en la Premier League, Haaland declaró a Sky Sports: "Es enorme y estoy realmente orgulloso. Ser parte del club de los 100 es algo muy especial y estoy feliz. Sabía que esto era lo que debía hacer: ayudar al equipo marcando goles, ese es mi trabajo. Cada partido es diferente, no puedes quedarte pensando en el pasado, hay que enfocarse en lo que viene. Perdimos contra Newcastle y Leverkusen, pero ahora llevamos dos victorias seguidas y debemos seguir adelante. Si estás en casa, disfrutaste el partido; fue loco, nueve goles son muchos. Al final ganamos y estamos felices, aunque no fue la mejor victoria".

Con 25 años, Haaland es solo el 35º jugador en alcanzar los 100 goles en la historia de la Premier League. Con contrato hasta 2034, el noruego tiene vía libre para unirse a Wayne Rooney, Harry Kane y Alan Shearer como los únicos jugadores con 200 o más goles en la máxima división inglesa.