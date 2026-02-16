Goal.com
Neymar Santos 2025Getty
VÍDEO: ¡Emociones encontradas para Neymar! La superestrella brasileña causa un impacto inmediato en su regreso tras una lesión con el Santos, pero falla una ocasión clara y se enfada por una decisión de penalti

Neymar experimentó emociones encontradas al regresar a la acción con el Santos. El internacional brasileño, que se aferra a su sueño de disputar el Mundial de 2026, ha vuelto a los terrenos de juego tras recuperarse de una operación de rodilla. Su objetivo es recuperar su forma física, y para ello ha protagonizado una aparición memorable al salir del banquillo en el partido contra el Velo Clube.

  • Neymar vuelve tras una operación de rodilla

    El Santos arrasó en ese partido con una contundente victoria por 6-0, en la que el experimentado delantero Gabriel «Gabigol» Barbosa marcó dos goles, uno de ellos con asistencia de Neymar, que desvió el balón hacia la trayectoria de su compañero. La apasionada afición tuvo mucho que celebrar, y la reincorporación de Neymar fue muy bien recibida por muchos.

    El centrocampista de 34 años se sometió a una operación en diciembre, tras haber jugado con dolor para alejar al Santos del peligro de descenso en su última campaña en la Serie A. La antigua estrella del Barcelona y del París Saint-Germain no tardó en recuperar su ritmo.

    Sus habilidades se pusieron de manifiesto al dejar atónitos a sus oponentes, ya que Neymar no parecía haber perdido la confianza a pesar de haber pasado más tiempo en la mesa de tratamiento. Tuvo un impacto inmediato al salir del banquillo, y los aficionados no tardaron en ponerse en pie.

  • Mira cómo Neymar se burla de sus oponentes con sus regates.

  • Neymar no obtuvo un penalti y falló una ocasión clara.

    Sin embargo, Neymar no tuvo una reincorporación totalmente fluida a la competición. En un momento dado, pareció que le habían hecho una zancadilla dentro del área, al saltar por encima de unas piernas extendidas, y se enfadó mucho al ver que no se pitaba el penalti.

    Neymar también se llevó las manos a la cabeza al desperdiciar una magnífica oportunidad de marcar. Una fluida jugada del Santos terminó con un pase desde la línea de fondo hacia el punto de penalti. Neymar llegó en el momento justo, pero su disparo salió desviado y se fue alto y fuera.

  • ¿Neymar formará parte de la selección brasileña para el Mundial?

    La superestrella sudamericana ahora buscará avanzar a toda velocidad mientras se recupera para alcanzar su mejor estado físico. Santos volverá a la acción el jueves, cuando reciba al Vasco da Gama en un encuentro de peso pesado en el que probablemente Neymar acumulará más minutos de juego.

    Todo ello le ayudará a reclamar con fuerza su selección por parte de Carlo Ancelotti en la plantilla de Brasil para el Mundial. El temperamental número 10 no ha sido descartado de esos planes, pero se le ha hecho saber que no será convocado únicamente por su reputación, como máximo goleador histórico de su país con 79 goles, y que debe ganarse un puesto en las filas ofensivas de la Seleção.

