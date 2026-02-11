VÍDEO: ¡¿El fallo de la temporada?! Cole Palmer falla de alguna manera desde muy cerca en los últimos momentos del empate del Chelsea con el Leeds.
Palmer desperdicia una oportunidad y el Chelsea empata
El Chelsea parecía dispuesto a llevarse los tres puntos contra el Leeds tras ponerse con una ventaja de 2-0 gracias al gol inicial de Joao Pedro y al penalti de Palmer. Sin embargo, los blancos remontaron gracias a los goles de Lukas Nmecha y Noah Okafor, que empataron el partido a 2-2. Palmer desperdició una oportunidad increíble de ganar el partido en el tiempo de descuento con un fallo increíble. El jugador de 23 años llegó al segundo palo y parecía dispuesto a convertir un centro raso, pero solo consiguió enviar el balón por encima del larguero.
El comentarista de Sky Sports Paul Merson no podía creer lo que veían sus ojos y dijo: «¡No! ¡Palmer acaba de fallar desde dos metros! Sigue de pie en la portería con la boca abierta, no puede creer que haya fallado. No puedo creer lo que acabo de ver, vaya. No podría volver a hacerlo aunque lo intentara, no puedo creer lo que acabo de ver».
«999 veces de cada 1000, él anota».
El entrenador Liam Rosenior fue interrogado sobre el fallo de Palmer tras el partido y dijo a los periodistas: «Está en posición, 999 de cada 1000 veces marca, pero fue solo esa vez en ese momento. No deberíamos estar en esa posición. El partido debería haber terminado 2-0. Tengo que enseñar a los jugadores ciertas cosas para asegurarme de que eso no vuelva a pasar».
El técnico del Chelsea también habló de su decepción por no haber ganado el partido y añadió: «Sinceramente, no recuerdo que el Leeds tuviera ningún disparo o momento en el partido [antes del gol de Nmecha]. Parte de nuestro fútbol en posesión, en presión, en energía, fue todo lo que quería ver y eso hace que sea aún más difícil de digerir que hayamos perdido el partido. Después del segundo gol, me sentí frustrado por un par de cosas que les mostraré a los jugadores para explicarles por qué cambió el rumbo del partido. Es algo que concierne a todo el equipo. Si logramos concentrarnos durante los 90 minutos, este equipo tiene un potencial increíble, como se ha podido ver en probablemente el 90 % del partido de hoy. Llevo un mes aquí y creo que ya sé en qué tenemos que trabajar para mejorar eso. Hay que asegurarse de que tenemos tiempo para hacerlo».
¿Qué viene después?
El Chelsea centra ahora su atención en la FA Cup y en el partido de cuarta ronda contra el Hull City, uno de los equipos más destacados de la Championship, que se disputará el viernes. Los Blues volverán a la acción en la Premier League el 21 de febrero, cuando reciban en casa al Burnley, que se encuentra en peligro de descenso.
