En una noche europea apasionante en el Santiago Bernabéu, el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich se desarrolló a un ritmo frenético y con giros dramáticos, en el que el resultado no solo reflejó una pugna táctica, sino que puso de manifiesto una batalla de nervios entre dos equipos con una gran trayectoria en la Liga de Campeones.

El Bayern se impuso al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de esta noche por dos goles a uno. El colombiano Luis Díaz abrió el marcador en el minuto 41, seguido por Harry Kane a los 20 segundos de comenzar la segunda parte, mientras que el equipo blanco se metió de nuevo en el partido con un gol de Kylian Mbappé en el minuto 74.