Camp Nou rain Barcelona 2025-26Getty/X
Chris Burton

VÍDEO: ¡Caos en el Camp Nou! filtraciones inundan el estadio durante el partido contra el Real Oviedo

Caos en el Camp Nou: filtraciones empapan las zonas de medios y comentaristas durante el partido de LaLiga entre el Barcelona y Real Oviedo.

  • Lamine Yamal anota un gol acrobático en la trabajada victoria del Barcelona

    El Barça regresó a la cima de LaLiga al recibir al colista Oviedo. Ambos equipos trabajaron duro durante gran parte del encuentro, y se fueron al descanso con el marcador 0-0. Finalmente, la calidad del conjunto catalán se impuso.

    Dani Olmo abrió el marcador para los blaugranas en los primeros 10 minutos de la segunda mitad, antes de que el extremo brasileño Raphinha añadiera rápidamente el segundo gol, levantando con calma el balón sobre el portero de Oviedo que salía a su encuentro.

    El joven prodigio Lamine Yamal se robó luego todos los titulares al marcar un gol acrobático de volea que selló la victoria por 3-0, un resultado que permite al Barça superar a su eterno rival, el Real Madrid, en la cima de la máxima categoría española.

  • Observa la lluvia torrencial filtrarse a través del techo en el Camp Nou

  • Se aumentará la capacidad del Camp Nou a 105,000

    El partido comenzó en condiciones relativamente calmadas, pero el clima empeoró antes del silbato final. Una lluvia torrencial azotó el Camp Nou en los instantes finales, lo que llevó a muchos aficionados a abandonar el estadio anticipadamente.

    Los comentaristas de radio y televisión, así como quienes cubrían el encuentro para redes sociales y medios digitales, no tuvieron otra opción que permanecer hasta el final, enfrentándose a condiciones complicadas.

    El problema principal fue una fuga grave en el techo sobre sus posiciones. Laptops y equipos de grabación se empaparon mientras el agua caía sobre los asientos de las gradas. Cabe recordar que el Camp Nou reabrió apenas hace unos meses tras una renovación profunda y costosa.

    Aunque el estadio tendrá una capacidad total de 105,000 espectadores, actualmente solo se permite el ingreso de poco más de 45,000 personas. El ambicioso proyecto, que ha durado más de dos años, se espera que concluya en junio.

  • El Barça enfrenta problemas similares a los del Manchester United

    Se necesitará más trabajo en las estructuras del techo, mientras los aficionados comparan el Camp Nou en su estado actual con un “spa”. El Barça no es el primer club en enfrentar este tipo de problemas, ya que los gigantes de la Premier League, el Manchester United, también han lidiado con filtraciones.

    En 2024, los hinchas publicaron videos del agua fluyendo por las escaleras de Old Trafford durante un partido contra el Arsenal. Los Red Devils realizaron algunas reparaciones rápidas y anunciaron planes para construir un estadio completamente nuevo, con un coste estimado de 2.000 millones de euros.

