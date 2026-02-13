VÍDEO: Bryan Mbeumo, estrella del Manchester United, supera a Adama Traoré en una carrera de velocidad en el minuto 91

El incidente ocurrió en el tiempo añadido del partido que terminó en empate 1-1 entre el United y el West Ham en el London Stadium. En el minuto 91, los Hammers buscaban golpear al United en un contraataque y el balón le llegó a Callum Wilson, quien avanzó con intención. Adama Traoré, considerado uno de los jugadores más rápidos en la historia de la Premier League, aceleró para apoyar el contraataque, buscando alejarse de la defensa del United.

Sin embargo, Mbeumo tenía otros planes. A pesar de haber jugado los 90 minutos completos, el delantero del United demostró una resistencia increíble y una velocidad impresionante al correr 70 metros hacia su propia portería. Como muestra el vídeo a continuación, Mbeumo no solo siguió el ritmo de Traore, que acababa de entrar en el campo como suplente, sino que lo superó, cortando la línea de pase y neutralizando el peligro. El esfuerzo defensivo fue recibido con vítores por parte de la afición visitante, que rápidamente se ha encariñado con el estilo de juego desinteresado de Mbeumo desde su llegada procedente del Brentford.