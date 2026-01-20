+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Richard Mills

VIDEO: Bodo/Glimt humilla al Manchester City con gol espectacular y expulsión de Rodri en la Champions League

Rodri protagoniza un desastre: gol de Bodo/Glimt y roja en Champions League mientras el Manchester City sigue lidiando con la derrota en el derbi.

  • El tormento del Manchester City continúa

    Días después de su desastrosa actuación en Old Trafford, donde el equipo de Pep Guardiola fue superado por el Manchester United, el City volvió a ofrecer un rendimiento pobre, esta vez en la derrota 3-1 ante Bodo/Glimt. Los visitantes se fueron al descanso con un 2-0 en contra gracias a un doblete de Kasper Høgh, y el partido se sentenció en el minuto 58 con un gol de Jens Petter Hauge.

    Todo comenzó con un pase interceptado de Rodri en el centro del campo, que permitió a Hauge avanzar rápidamente, dejar atrás al talismán del City y rematar con un espectacular disparo de larga distancia para el 3-0. Para colmo, Rodri recibió dos tarjetas amarillas en apenas 53 segundos, marcando la primera expulsión del internacional español en la Champions League.

  • Mira el gol

  • Rodri no puede tener 'quejas'

  • Mira la tarjeta roja de Rodri

  • ¿Qué sigue para el Manchester City?

    A pesar de la derrota 3-1, el Manchester City sigue en una buena posición para asegurar la clasificación automática a los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin embargo, este tropiezo podría obligarlos a disputar los play-offs si los resultados no les son favorables.

    Tras dos derrotas consecutivas, el próximo partido en casa contra los Wolves, últimos en la Premier League, este sábado, podría resultar aún más desafiante de lo esperado.

