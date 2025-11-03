VIDEO: ¡Antony, eso es increíble! El exjugador del Manchester United marca dos goles sublimes de larga distancia mientras el brasileño brilla en la dominante victoria del Real Betis sobre Mallorca
Saga de transferencias: El Manchester United acordó vender a Antony
Antony se ha convertido en una presencia talismánica para el Betis tras haberse unido inicialmente con ellos en un préstamo a corto plazo en enero. Registró nueve goles durante ese período, mientras también se destacó en la final de la Conference League. El sudamericano dejó claro en el verano que su preferencia era asegurar un futuro a largo plazo en el Estadio Benito Villamarín. Una saga prolongada se extendió a lo largo de toda una ventana de transferencias, con los gigantes de la Premier League que solo aprobaron una venta en el último día del mercado. Antony finalmente cumplió su deseo y se ha asentado rápidamente de nuevo en un entorno familiar.
Mira a Antony anotar un impresionante doblete para el Betis contra el Mallorca.
Antony ya ha igualado el número de goles de Manchester United
Habiendo logrado solo 12 goles para los Red Devils en 96 apariciones, Antony ya ha igualado ese registro en 32 presentaciones con el Betis. Tiene cinco goles a su nombre esta temporada, con un brillante doblete registrado contra el Mallorca.
Habían pasado menos de 10 minutos cuando Antony abrió el marcador en ese partido. Se le permitió desplazarse hacia el interior desde el extremo derecho, jugar una pared en el borde del área y lanzar un disparo bajo al ángulo inferior desde 25 metros.
El segundo gol de Antony, que llegó poco después de la media hora, fue aún mejor. Una vez más, pudo intercambiar pases con un compañero de equipo fuera del área de penalti antes de tener una clara visión de la meta. En esta ocasión, curvó un disparo sublime hacia el poste opuesto. El Betis pudo añadir un tercero gracias a Abde Ezzalzouli antes del descanso, con Antony como asistente, y terminó ganando 3-0.
- Getty
Antony contento con su forma a pesar de la decepción del hat-trick
Antony estaba encantado con su contribución, incluso si se quedó sin un hat-trick. Dijo a los periodistas después: "Muy contento con el resultado, es muy importante. Sabíamos lo importante que era el partido de hoy porque perder los tres puntos en casa contra el Atlético fue muy duro. Ahora, ganar en casa es muy importante para nuestra confianza. Seguimos adelante. Estoy muy feliz con los dos goles y la asistencia. Es una pena que no consiguiera el tercero, pero eso es parte del juego.”
El Betis ha subido al quinto lugar en La Liga, a tres puntos del Atlético de Madrid y el último puesto de clasificación para la Liga de Campeones. Antony y compañía volverán a la acción el jueves al recibir a los gigantes franceses del Lyon en su último partido de Europa League.