VÍDEO: ¡Anímate, Leo! La incómoda reacción de Lionel Messi ante el gol de su hijo Mateo con el Inter Miami, captada por las cámaras

Messi está contando los días que faltan para el inicio de la campaña 2026. Ha realizado una gira de pretemporada por Sudamérica, donde ha marcado su primer gol del nuevo año. También ha sufrido una lesión inoportuna.

El ganador de la Copa del Mundo está trabajando ahora para recuperar su forma física, al tiempo que aprovecha al máximo las oportunidades para ver a sus hijos en acción, con su esposa Antonela Roccuzzo a menudo desempeñando ese papel de espectadora cuando su marido viaja por Estados Unidos y por todo el mundo.

Messi pudo ver a Mateo marcar un gol cuando se acercó a la banda para ver un partido juvenil. El niño de 10 años, con la camiseta número 10 a la espalda, tan sinónimo de su familia, lanzó un tiro raso que entró por la esquina inferior.

Se pudo ver a otros padres entre el público levantarse de un salto cuando Mateo marcó el gol, y las cámaras enfocaron a Messi al otro lado del campo. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos y una leve sonrisa en el rostro.