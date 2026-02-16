Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Lionel Messi Inter Miami 2025Getty
Chris Burton

Traducido por

VÍDEO: ¡Anímate, Leo! La incómoda reacción de Lionel Messi ante el gol de su hijo Mateo con el Inter Miami, captada por las cámaras

Lionel Messi es un experto en el arte de celebrar goles, pero el mejor futbolista argentino de todos los tiempos tuvo dificultades para esbozar una sonrisa después de ver a su hijo Mateo marcar un gol con el equipo juvenil del Inter Miami. El joven espera seguir los pasos de su famoso padre y convertirse en futbolista profesional, y el ocho veces ganador del Balón de Oro está a su lado para ofrecerle consejos.

  • Hacedor de historia: Messi disfrutó de una temporada memorable en 2025.

    Messi está feliz de dejar que Mateo siga su propio camino por ahora, junto a sus hermanos Thiago y Ciro. Todos ellos forman parte de las categorías inferiores del Inter Miami, mientras su legendario padre sigue siendo la estrella del primer equipo en el sur de Florida.

    El mágico Messi disfrutó de una memorable temporada 2025 con los Herons, a los que ayudó a conseguir un histórico triunfo en la MLS Cup. Ese éxito reforzó su posición como el jugador más laureado de todos los tiempos. El eterno jugador de 38 años también consiguió la Bota de Oro y el MVP, convirtiéndose en el primer hombre de Norteamérica en ganar este último premio en dos temporadas consecutivas.

    • Anuncios

  • Mira cómo Messi ve a su hijo Mateo marcar un gol con el equipo juvenil del Inter Miami.

  • Messi se recupera de una lesión mientras ve a sus hijos en acción.

    Messi está contando los días que faltan para el inicio de la campaña 2026. Ha realizado una gira de pretemporada por Sudamérica, donde ha marcado su primer gol del nuevo año. También ha sufrido una lesión inoportuna.

    El ganador de la Copa del Mundo está trabajando ahora para recuperar su forma física, al tiempo que aprovecha al máximo las oportunidades para ver a sus hijos en acción, con su esposa Antonela Roccuzzo a menudo desempeñando ese papel de espectadora cuando su marido viaja por Estados Unidos y por todo el mundo.

    Messi pudo ver a Mateo marcar un gol cuando se acercó a la banda para ver un partido juvenil. El niño de 10 años, con la camiseta número 10 a la espalda, tan sinónimo de su familia, lanzó un tiro raso que entró por la esquina inferior.

    Se pudo ver a otros padres entre el público levantarse de un salto cuando Mateo marcó el gol, y las cámaras enfocaron a Messi al otro lado del campo. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos y una leve sonrisa en el rostro.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    Planes para la MLS y la Copa del Mundo: 2026 será un gran año para Messi

    Messi estará encantado por su hijo, pero quiere evitar distraerse cuando lo vea en acción. El Inter Miami comenzará su campaña 2026 contra Heung-min Son y el LAFC el 21 de febrero. Sus primeros cinco partidos serán todos fuera de casa, ya que aún no han terminado las obras de su nuevo estadio, el Freedom Park.

    Messi tendrá muchas oportunidades de lucirse en ese estadio, mientras persigue más títulos importantes, tras comprometerse con un contrato hasta 2028. Se espera que forme parte de la defensa del título mundialista de Argentina este verano.

Major League Soccer
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
0