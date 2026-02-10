VÍDEO: Andreas Pereira sabotea a Memphis Depay cuando su excompañero en el Manchester United resbala y falla un penalti en el derbi entre Corinthians y Palmeiras.

Depay se pronunció en las redes sociales tras el partido, señalando las tácticas desleales de Pereira antes de lanzar un grito de guerra a los aficionados. «El resultado de anoche no refleja cómo fue el partido. Durante la mayor parte del encuentro demostramos que lo deseábamos más que ellos, pero, por desgracia, no fuimos lo suficientemente eficaces», escribió en Instagram.

«La jugada del penalti me deja un sabor amargo porque nunca he fallado en toda mi carrera. Todo el mundo vio lo que pasó, pero no pasa nada. Asumo la responsabilidad. Mantengo la cabeza alta y creo en mi equipo. Con el apoyo de los aficionados, pronto ganaremos más trofeos. Sigamos adelante».

Sin embargo, fue el segundo penalti fallado por Depay en su carrera en el Corinthians hasta la fecha. La temporada pasada, quedó en evidencia al ver cómo el portero atrapaba su lanzamiento a lo Panenka contra el Mirassol.