VIDEO: '¿Alisson Becker, estás bien, hermano?' - Roberto Firmino protagoniza un divertido encuentro con dobles del Liverpool
Firmino disfruta de la broma
Firmino, quien actualmente milita en el Al Sadd de la Qatar Stars League, se mostró sorprendido cuando fue abordado en un estacionamiento por un hombre que vestía una camiseta del Liverpool con el nombre de Van Dijk en la espalda. Sin embargo, el delantero no tardó en tomarse la situación con humor, sobre todo cuando comenzaron a aparecer más “estrellas” del futbol que imitaban a otros viejos conocidos.
El video del encuentro fue compartido en redes sociales y rápidamente provocó sonrisas entre los aficionados, que disfrutaron viendo a Firmino “reunirse” con antiguos compañeros del Liverpool. El brasileño conquistó la Premier League y la Champions League junto a futbolistas como Van Dijk y Alisson, por lo que el momento resultó especial, incluso si las caras familiares no pertenecían a los verdaderos protagonistas.
Mira el video
Firmino disfruta jugar en el Medio Oriente
Firmino se despidió del Liverpool en 2023 convertido en una auténtica leyenda, tras conquistar todos los títulos posibles con los Reds. Posteriormente vivió una etapa en Arabia Saudita, donde defendió los colores del Al-Ahli junto a figuras como Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Franck Kessié y Allan Saint-Maximin. Durante su estancia, fue parte del histórico primer equipo del club en ganar el trofeo Elite de la Liga de Campeones de la AFC, cerrando así un ciclo breve pero exitoso.
Más tarde, el delantero brasileño firmó un contrato por dos años con el Al-Sadd y se trasladó a Qatar, donde comparte vestidor con el exdefensor de la Premier League Romain Saïss. La Qatar Stars League también cuenta con nombres destacados como Marco Verratti, Aleksandar Mitrovic, Julian Draxler y Krzysztof Piątek, reforzando el nivel competitivo del torneo.
- AFP
Los problemas del nuevo delantero del Liverpool
Liverpool bien podría desear hoy el regreso de un Firmino en plenitud, como el que brilló durante sus mejores años en Anfield. El equipo dirigido por Arne Slot ha tenido dificultades en la Premier League esta temporada y no ha logrado reproducir el nivel que lo condujo al título en la campaña 2024-25.
Alexander Isak, fichaje estelar procedente del Newcastle durante el verano, todavía no ha conseguido asentarse en Anfield, y Slot quizá habría agradecido la presencia de un perfil como el de Firmino. El brasileño también atravesó un proceso de adaptación complicado en sus inicios en Merseyside, experiencia que hoy podría servirle para aconsejar al delantero sueco, quien atraviesa un momento irregular.
Firmino regresará a la actividad con el Al Sadd la próxima semana en la Liga de Campeones de la AFC, cuando su equipo reciba al Shabab Al-Ahli. Posteriormente, el conjunto catarí retomará su participación en la Qatar Stars League, donde actualmente ocupa el cuarto puesto de la tabla, a ocho puntos del líder, Al-Gharafa.