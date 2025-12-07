¡Victoria y despedida! David Beckham celebra la MLS Cup de Inter Miami y se despide de las estrellas que se retiran

Miami tuvo un inicio ideal en su último partido de la temporada cuando Edier Ocampo anotó un autogol en el minuto 8. Sin embargo, el equipo canadiense fue creciendo en el juego y encontró el empate en el minuto 60 con un disparo desviado de Ali Ahmed. Rodrigo de Paul volvió a poner en ventaja a Miami tras rematar un centro de Lionel Messi 11 minutos después, antes de que el propio Messi asistiera a Tadeo Allende en el tiempo de descuento para sellar la victoria.

El encuentro también marcó la despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets del club, lo que llevó a David Beckham —emocionado hasta las lágrimas— a rendir homenaje a los dos veteranos que se retiran.