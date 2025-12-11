Getty Images Sport
'¡Él es la víctima!' - Jude Bellingham recibe el respaldo de un Balón de Oro en plena crisis del Real Madrid tras la derrota con el Manchester City
Bellingham recibe defensa tras las nuevas críticas en Inglaterra
La actitud de Bellingham ha sido cuestionada por distintos sectores de la prensa en las últimas semanas, especialmente después de la polémica en Inglaterra que involucró a Thomas Tuchel. El técnico calificó el comportamiento del exjugador del Borussia Dortmund como “repulsivo”, comentario por el que luego pidió disculpas, aunque igualmente decidió dejarlo fuera de la convocatoria para los partidos internacionales de octubre, pese a que el mediocampista ya había superado una lesión.
Ahora reincorporado al grupo y con la vista puesta en asegurar un lugar en la selección para el Mundial del próximo verano, Bellingham recibió el respaldo de Ruud Gullit. El dos veces campeón de Europa con el AC Milan afirmó que el futbolista nacido en Birmingham es “el mejor jugador” del Real Madrid y que, sin ninguna duda, debe estar en el avión rumbo a Estados Unidos, Canadá y México. Las declaraciones fueron recogidas por ESPN.
Las palabras del exinternacional neerlandés y ganador del Balón de Oro en 1987 llegan en un momento especialmente delicado para el Real Madrid, que se hunde cada vez más en la crisis, entre el creciente descontento de la afición con Xabi Alonso y tensiones públicas con figuras como Vinícius.
Gullit sale en defensa de Bellingham mientras continúa la crisis en el Real Madrid
Gullit habló con beIN Sports sobre Bellingham tras la derrota del Real Madrid ante el Manchester City. “Mbappé no aporta mucho cuando no tiene el balón. Vinícius no hace mucho, Rodrygo no hace mucho, y eso obliga a otros a trabajar el doble. Bellingham es una víctima de esa situación”.
“No puede jugar como lo hacía cuando Kroos estaba en el equipo. Con Kroos había equilibrio”, añadió. “Es el mejor jugador que tienen”.
Respecto a su rol con la selección inglesa, Gullit fue contundente: “Bellingham es una pieza fija en el equipo nacional. Si [Tuchel] decide no convocarlo, para mí sería una decisión equivocada”.
Bellingham se pronuncia tras la derrota del Real Madrid
Bellingham también tomó la palabra tras el pitido final. “Todavía estamos tratando de resolver las cosas dentro del vestuario”, explicó. “Tenemos todo lo necesario para darle la vuelta”, dijo a TNT Sports. “Tengo plena confianza en que la temporada no está perdida solo porque atravesamos una mala racha”.
Cuando se le preguntó si sigue respaldando al cuestionado Xabi Alonso, Bellingham fue tajante: “Al cien por cien. El entrenador ha sido genial; tengo una gran relación con él. Tendremos que aguantar un poco la m**da, pero debemos seguir luchando y avanzar”.
El goleador Rodrygo —asistido por Bellingham en el tanto inicial— también quiso enviar un mensaje de unidad. “Aquí siempre hay mucha presión. Es normal cuando las cosas no salen bien en el campo. Tras mi gol fui a abrazar a Xabi para demostrar la unión del equipo. Sabía que ese momento era importante”.
“Es un periodo complicado”, añadió. “Lo es para nosotros y también para él. Las cosas no están funcionando y quería mostrar que estamos con nuestro entrenador. Siempre se dicen muchas cosas, se intenta crear ruido, pero solo quería dejar claro que estamos unidos y que necesitamos esa unidad para avanzar y alcanzar nuestros objetivos”.
Se avecina un periodo de ajuste para el Real Madrid, Xabi Alonso y Bellingham
El momento que atraviesa el Real Madrid deja múltiples interrogantes para Bellingham, Alonso y el resto del vestuario. Las palabras de Gullit subrayan una idea clave: los problemas del equipo blanco no pasan por un solo hombre, sino por una suma de deficiencias que afectan incluso a sus figuras más reconocidas.
El conjunto de Xabi Alonso acumula ya dos derrotas consecutivas en el Santiago Bernabéu, siendo la caída en Liga ante el Celta de Vigo el pasado fin de semana la más alarmante. Con solo dos victorias en sus últimos ocho partidos desde el 4 de noviembre, el Madrid se ha alejado a cuatro puntos del Barcelona en lo alto de La Liga y apenas se mantiene entre los ocho primeros de la Champions, ocupando la séptima plaza. La presión sobre Alonso podría intensificarse aún más si los resultados no mejoran de inmediato.
