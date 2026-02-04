AFP
Vicepresidente de Newell's Old Boys anuncia plan ambicioso con Lionel Messi como cara del fútbol argentino
Los rumores sobre un regreso a Newell se intensifican
Messi recientemente renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028, pero los lazos con el club de su infancia siguen muy vivos. El entrenador de Newell's, Favio Orsi, avivó la especulación el mes pasado al declarar a ESPN: “Todos en Newell’s, incluidos nosotros, creemos que sería maravilloso si tuviera la oportunidad de jugar para su club y en su ciudad”.
Ahora, Juan Manuel Medina, vicepresidente del club, ha confirmado que Newell’s está trabajando activamente para concretar un acuerdo por Messi, quien continúa rindiendo a un gran nivel a sus 38 años.
- GOAL
"Un proyecto que va más allá de Newell's"
El vicepresidente de Newell’s, Juan Manuel Medina, declaró en una entrevista con TN: “Estamos trabajando para que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay nada más que eso. Es un proyecto que va más allá del club: es para la ciudad de Rosario, la provincia y el fútbol argentino”.
Sus comentarios sugieren que Messi podría incorporarse al club a préstamo desde Inter Miami durante la temporada baja de la MLS.
Al ser consultado sobre los detalles de un posible acuerdo, Medina explicó: “Todo depende de lo que podamos ofrecer en términos de infraestructura y un programa deportivo competitivo”.
El directivo también confirmó que ya hubo un primer contacto con el entorno de Messi: “Se habló, se planteó la idea, pero hoy no hay decisiones”.
La institución siempre querrá a Messi
El expresidente de Newell’s, Ignacio Astore, también se refirió a una posible llegada de Messi en mayo del año pasado, declarando a Cadena 3: “La institución siempre querrá a Messi, aunque sea solo por un torneo, ocho partidos, seis, cuatro, un partido… para que juegue con la camiseta de Newell’s. Esa es la realidad. Siempre trabajamos en eso. Por ahora está muy lejos. Tengo buena relación con su familia, pero no con él. En este momento es difícil. Eso no significa que algún día no sea más fácil traerlo. No depende únicamente de su deseo; probablemente quiera venir. Cuando puede, aparece con la camiseta, su hijo… Todo depende también de los compromisos de Messi”.
Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ha dado su aprobación al posible movimiento, aunque Messi todavía no ha hecho público si estaría dispuesto a regresar a sus raíces en Newell’s.
- AFP
Messi se prepara para el inicio de la temporada 2026 de la MLS
Messi fue nombrado MVP de la MLS por segunda temporada consecutiva en 2025, tras liderar al Inter Miami hacia su primer título de la MLS Cup con unos impresionantes 29 goles y 19 asistencias. El ocho veces ganador del Balón de Oro se prepara ahora para el inicio de la campaña 2026, con el equipo de Javier Mascherano listo para debutar como visitante ante LAFC el 22 de febrero.
Anuncios