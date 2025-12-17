El veredicto se acerca en el caso del Manchester City y los 115 cargos del Fair Play Financiero

La audiencia sobre las presuntas infracciones del Manchester City a las normas financieras comenzó en septiembre de 2024 y se extendió durante 10 semanas. Hasta el momento, el fallo no se ha hecho público, y la prolongada duración del proceso ha sido objeto de numerosas críticas.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, declaró a BBC Sport: “No existe una alternativa cómoda a la aplicación de las reglas. Se trata de la integridad de la competición y, en última instancia, de su valor. Ese principio no puede ignorarse por ser demasiado difícil, complejo o costoso”.

Mientras continúa la larga espera por una resolución, han surgido especulaciones sobre las posibles sanciones en caso de que el City sea declarado culpable. Entre los escenarios que se manejan figuran la retirada de títulos, una severa deducción de puntos o incluso la expulsión del club de la liga.