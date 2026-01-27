Getty Images Sport
"Verás al diablo!" - Adriano estalla tras la estafa a su madre y lanza una dura advertencia al responsable
Una leyenda del Inter lanza un ultimátum escalofriante a un estafador
El ídolo del fútbol, recordado tanto por su imponente fortaleza física como por su temperamento explosivo durante su etapa como jugador, canalizó ahora esa intensidad en un mensaje intimidante dirigido a quien atentó contra su familia. En un video publicado en sus redes sociales, el exdelantero de 43 años no se guardó nada al dirigirse al responsable de haber estafado a su madre con una importante suma de dinero.
Adriano explicó que el estafador logró suplantar su identidad y, bajo engaños, convenció a su madre de transferir dinero. La traición a su confianza y el ataque a un familiar vulnerable desataron una reacción furiosa del exinternacional brasileño, quien fijó un plazo para la devolución del dinero antes de tomar medidas por su cuenta.
“Sinvergüenza, más te vale devolverlo, porque te voy a cazar como un demonio”, advirtió en el video.
El tono del mensaje fue subiendo rápidamente, con Adriano recurriendo a imágenes religiosas para subrayar la gravedad de su advertencia. Dejó claro que no tendría paciencia alguna y que el responsable había cruzado un límite imperdonable.
Estafador engañó a la familia con suplantación telefónica
La estafa parece corresponder a una variante de un fraude muy común, conocido como el engaño del “falso hijo” o “número cambiado”. El delincuente contactó a la madre del exdelantero haciéndose pasar por él y asegurando que había cambiado de número telefónico. Aprovechándose de su confianza y de su instinto maternal, logró convencerla de transferir más de 15.000 reales brasileños (alrededor de 3.000 dólares) a una cuenta bancaria.
En el video difundido en redes sociales, el exinternacional brasileño aclaró que nunca ha cambiado su número de teléfono, desmintiendo así la historia utilizada para engañar a su madre. También expresó su indignación por lo ocurrido, subrayando que se había cruzado un límite al atacar a su familia.
“Mi madre acaba de transferir más de 15.000 reales a una cuenta de alguien que se hizo pasar por mí. ¡Mi madre! Con madres, abuelas y la familia no se juega”, sentenció con contundencia.
De San Siro a los libros de historia
La ferocidad del mensaje no sorprenderá a quienes defendieron contra “El Emperador” en su mejor momento. A mediados de la década de 2000, el delantero zurdo fue posiblemente uno de los artilleros más temidos del planeta, combinando un poder físico imponente con una técnica sublime. Disfrutó de una carrera destacada en Europa, especialmente con el Inter de Milán, donde se convirtió en un héroe de culto en el San Siro.
Su trayectoria también incluyó pasos por la Fiorentina, Roma y Parma en Italia, así como períodos en su Brasil natal con São Paulo, Corinthians y Athletico Paranaense. En el ámbito internacional, Adriano fue una fuerza imparable, anotando 27 goles con la selección brasileña y jugando un papel clave en los triunfos de su país en la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005. Aunque su carrera a menudo fue vista como un talento no completamente realizado debido a problemas personales, su calidad dejó una huella imborrable en la historia del fútbol.
Encontrando paz de nuevo en las favelas de Río de Janeiro
Desde que colgó las botas, la exsuperestrella ha mantenido un perfil alejado del glamour del fútbol, regresando a sus raíces en Vila Cruzeiro, una favela de Río de Janeiro donde creció. A pesar de la violencia y la pobreza que caracterizan la zona, ha señalado en múltiples ocasiones que allí es donde se siente verdaderamente en casa, respetado y conectado con su identidad.
Viviendo entre quienes lo vieron crecer, conserva una presencia poderosa en la comunidad. Su decisión de hacer pública la estafa y amenazar al culpable “como un demonio” adquiere un peso especial, dada su relevancia en Río. El ultimátum establece un plazo de 24 horas para que el estafador devuelva el dinero antes de enfrentarse a la ira de una de las figuras más icónicas —y en este momento más enfurecidas— de Brasil.
