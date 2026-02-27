Getty Images Sport
¿Venta urgente del West Ham? Los Hammers podrían verse obligados a vender a Jarrod Bowen, ya que el Manchester United y el Tottenham siguen de cerca al extremo en medio de sus problemas financieros
Los problemas financieros del West Ham
El West Ham reveló sus cuentas el viernes y anunció unas pérdidas astronómicas de 104,2 millones de libras (140 millones de dólares), lo que supone, con diferencia, la mayor pérdida que ha sufrido el club desde su regreso a la Premier League en 2012. Esto coincide con un aumento de la masa salarial hasta los 176 millones de libras (237 millones de dólares) tras una temporada de inversiones que ha llevado al club a fichar a jugadores como Aaron Wan-Bissaka y Niklas Fullkrug. En su comunicado, los Irons advierten de que el descenso sería un «escenario grave» y que podría ser necesario traspasar a algunos jugadores para compensar las pérdidas incurridas.
El comunicado dice lo siguiente: «El principal riesgo empresarial del Grupo sigue siendo el descenso del club de fútbol masculino de la Premier League, con las graves consecuencias financieras que ello conllevaría.
El club sigue cumpliendo las normas del juego limpio financiero (FFP) y espera seguir haciéndolo en el futuro, ya que en los próximos años se introducirán las nuevas normas sobre la relación entre el coste de la plantilla y los ingresos (SCR)».
Interés en Bowen
Según Teamtalk, el United está interesado en fichar a Bowen este verano, y la amenaza del descenso es muy real para el equipo de Nuno Espirito Santo. Actualmente ocupan el puesto 18 en la tabla de la Premier League, dos puntos por detrás del Nottingham Forest, que ocupa el puesto 17. Bowen tiene un contrato a largo plazo que se extiende hasta 2030, pero no está claro si hay una cláusula de rescisión por descenso en su contrato. Los Spurs llevan mucho tiempo interesados en fichar al jugador y ya han preguntado por él en el pasado. Sin embargo, ellos mismos se enfrentan a su propia batalla por el descenso, ya que ocupan el puesto 16, a solo cuatro puntos del West Ham. Si logran mantenerse, podrían intentar fichar al extremo.
El objetivo de Bowen
Bowen está, comprensiblemente, desesperado por evitar el descenso a la Championship.
Les ha dicho a sus compañeros: «Todos tenemos que seguir esforzándonos, esa es la situación en la que nos encontramos. Sabemos que hay rumores fuera y creo que, individualmente, cada uno debe lidiar con eso, pero sin duda, como grupo, podemos aceptar las críticas de los demás y creo que es un momento importante para criticarnos mutuamente.
En la situación en la que estamos, necesitamos que todos señalen con el dedo y que la gente acepte esa responsabilidad, que es lo que estamos haciendo. Creo que hemos visto un cambio en las últimas semanas.
No es fácil, no me malinterpretes. No es fácil, y eso no es una excusa, porque esta es la situación en la que nos encontramos por lo que hemos hecho al comienzo de la temporada, así que ahora tenemos que luchar para salir de ella, y sin duda tenemos lo necesario, no solo en cuanto a calidad, sino también en cuanto a carácter y a personas que se apoyan mutuamente en los momentos difíciles.
«Tiene que ser así, y eso es sin duda algo agradable en un vestuario, cuando puedes mirar a tu compañero de equipo que está a tu lado y decir: sí, él me cubre las espaldas y yo le cubro las suyas».
¿Qué viene después?
El West Ham se enfrenta al Liverpool este fin de semana en un gran choque en ambos extremos de la tabla. Los Hammers necesitan desesperadamente sumar puntos rápidamente.
