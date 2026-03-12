Uno, dos, tres. Hat trick. Y ovación del Santiago Bernabéu. ¿Mbappé? No, él ni siquiera jugó ese partido. Y tampoco son Haaland, Semenyo u otros jugadores de Guardiola. El autor de los tres goles en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Manchester City fue Federico Valverde, que una vez más se confirma como uno de los mejores centrocampistas del mundo. Centrocampista box to box, pero también lateral derecho cuando es necesario, con números de mediapunta: esta temporada ha participado en 18 goles del Real Madrid, ha marcado 6 goles y ha dado 12 asistencias. Números de fenómeno.
Valverde, el secreto detrás del triplete: la jugada táctica de Arbeloa
VALVERDE EXPLICA LA TÁCTICA DE ARBELOA
Tras el partido, Valverde habló ante los micrófonos de Movistar y reveló el secreto de su triplete: «Ha sido increíble, cualquiera soñaría con una noche como esta. Quiero dar las gracias a mis compañeros de equipo, que me apoyan. No sé si es mi mejor actuación, pero sin duda en cuanto a goles.El entrenador me pidió que jugara en una posición más adelantada, me dijo que me adelantara, que atacara y que estuviera presente en las situaciones de peligro». Sobre el partido de vuelta, Valverde dijo: «El City presiona arriba y juega al hombre, lo que significa que podríamos tener espacio para aprovechar a sus espaldas».
